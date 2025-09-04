Σεισμός στο Αφγανιστάν: Οι νεκροί ξεπερνούν κι επίσημα τους 2.200

Απόλυτη τραγωδία στο Αφγανιστάν, με τον επίσημο αριθμό των νεκρών από το σεισμό να ξεπερνά τις 2.200. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Σε πάνω από 2.200 ανήλθαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε τη νύχτα της Κυριακής το ανατολικό Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 3.600, σύμφωνα με επικαιροποιημένο επίσημο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές των Ταλιμπάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.