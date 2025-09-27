Συνελήφθη ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι – Πώς παγίδευε τις γυναίκες

Ο αρχηγός του δικτύου εμπορίας λευκής σαρκός και επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το δίκτυο εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών.

Στη σύλληψη του Charles Mwesigwa, πρώην οδηγού λεωφορείου στο Λονδίνο από την Ουγκάντα, ο οποίος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής δικτύου εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών, κυρίως από την Ουγκάντα, με έδρα τις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι, προχώρησαν οι Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Charles «Abbey» Mwesigwa, ο οποίος προσδιορίστηκε σε πρόσφατη έρευνα του BBC ως ο επικεφαλής του δικτύου, καταγράφηκε σε βίντεο να λέει σε μυστικό δημοσιογράφο ότι μπορούσε να προσφέρει γυναίκες για σεξουαλική πάρτι με αρχική τιμή 1.000 δολάρια.

Είπε επίσης ότι οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» που ήθελαν οι πελάτες. Δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες – αν υπάρχουν – αντιμετωπίζει ο Mwesigwa στα ΗΑΕ και οι αρχές της χώρας δεν έχουν ακόμη κάνει δημόσια ανακοίνωση για την υπόθεση, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, ένα δικηγορικό γραφείο του Ντουμπάι με το οποίο ήρθε σε επαφή το BBC δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Mwesigwa βρίσκεται υπό κράτηση στο Κεντρικό Σωφρονιστικό Κέντρο στο Al Awir του Ντουμπάι.

Ανέφεραν ότι η Interpol της Ουγκάντα εξέδωσε κόκκινη ειδοποίηση για τον Mwesigwa.

Η κόκκινη ειδοποίηση είναι ένα αίτημα προς τις αστυνομικές αρχές σε όλο τον κόσμο να συλλάβουν κάποιον εν αναμονή της έκδοσής του.

Η πρεσβεία της Ουγκάντας στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, Αμπού Ντάμπι, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «οι έρευνες για την εμπορία ανθρώπων συνεχίζονται και έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρχές των ΗΑΕ». Το BBC εκτιμά ότι αυτή η δήλωση σχετίζεται με την κράτηση του Mwesigwa.

Η αποκάλυψη του BBC για τα πάρτι porta potty στο Ντουμπάι

Σοκαριστικές μαρτυρίες – Πώς ο Mwesigwa παγίδευε τις γυναίκες

Η έρευνα του BBC World Service παρουσίασε μαρτυρίες νεαρών γυναικών από την Ουγκάντα που δήλωσαν ότι ταξίδεψαν στο Ντουμπάι των ΗΑΕ με την υπόσχεση για δουλειά και ευκαιρίες, αλλά τελικά βρέθηκαν χρεωμένες και αναγκασμένες να ασχοληθούν με την πορνεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δήλωσαν ότι πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε χώρους όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία. Η πορνεία είναι παράνομη στο Ντουμπάι.

Τουλάχιστον ένας από τους πελάτες του Mwesigwa ζητούσε τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με την «Mia», το όνομα της οποίας άλλαξε το BBC, για να προστατεύσει την ταυτότητά της, και η οποία δήλωσε ότι ήταν παγιδευμένη στο δίκτυο του Mwesigwa.

Ο Mwesigwa αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στην έρευνα της BBC. Είπε ότι βοήθησε τις γυναίκες να βρουν κατάλυμα μέσω ιδιοκτητών ακινήτων και πρόσθεσε ότι οι γυναίκες τον ακολουθούσαν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

«Σας είπα ότι είμαι απλώς ένας άνθρωπος που αγαπά τα πάρτι και προσκαλεί άτομα που ξοδεύουν πολλά χρήματα στα τραπέζια μου, με αποτέλεσμα πολλά κορίτσια να συρρέουν στο τραπέζι μου. Αυτό με κάνει να γνωρίζω πολλά κορίτσια και αυτό είναι όλο», είπε.

Δύο γυναίκες νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα διαμερίσματα

Η έρευνα της BBC αποκάλυψε επίσης ότι δύο γυναίκες που είχαν σχέση με τον Mwesigwa, η Monic Karungi και η Kayla Birungi, πέθαναν μετά από πτώση από πολυώροφα διαμερίσματα.

Αν και οι θάνατοί τους κρίθηκαν ως αυτοκτονίες, οι φίλοι και οι συγγενείς τους πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Πολλές συζητήσεις σχετικά με την έρευνα έλαβαν χώρα στο κοινοβούλιο της Ουγκάντας την περασμένη εβδομάδα, με υπουργούς να την χαρακτηρίζουν «ανησυχητική» και να δεσμεύονται να συνεργαστούν με την Interpol για να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη.