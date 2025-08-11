Συνομιλία Νετανιάχου – Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Τηλεφωνική συνομιλία Ισραηλινού πρωθυπουργού και Αμερικανού προέδρου, εν αναμονή υλοποίησης του φρικτού σχεδίου του Ισραήλ για τη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

“Οι δύο συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς”, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.