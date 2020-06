Σκάφος γερμανικής ΜΚΟ διέσωσε μετανάστες ανοιχτά της Ιταλίας

Heute morgen fand unser Suchflugzeug #Moonbird in #Malta's Such- & Rettungsgebiet, nahe #Lampedusa, zwei Boote in Seenot, mit insgesamt mehr als 100 Menschen an Bord. @guardiacostiera @Armed_Forces_MT - es ist eure Pflicht Rettungseinsätze zu koordinieren! #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/4AvClPgLbS