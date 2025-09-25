Σλοβενία: Γίνεται η πρώτη χώρα της ΕΕ που απαγορεύει την είσοδο στον Νετανιάχου

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας επέβαλε απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Νέβα Γκράσιτς, σε συνέντευξη Τύπου στη Λιουμπλιάνα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απαγόρευση εισόδου στη χώρα δύο ακροδεξιών υπουργών, μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Με αυτόν τον τρόπο η Σλοβενία γίνεται το πρώτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει τέτοιο μέτρο.⁠

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία ήταν επίσης η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, έπειτα από την προηγούμενη απόφασή της να κηρύξει δύο Ισραηλινούς υπουργούς, τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον Μπετσαλέλ Σμοτριτς, persona non grata, κατηγορώντας τους για «γενοκτονικές δηλώσεις» εναντίον των Παλαιστινίων.⁠

Τον Ιούνιο του 2024, η Σλοβενία ακολούθησε τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιρλανδία αναγνωρίζοντας την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος και επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη.

Η χώρα συγκαταλέγεται στις πιο έντονες φωνές της Ευρώπης που ασκούν κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, με την Πρόεδρο Νατάσα Πιρκ Μούσαρ να χαρακτηρίζει την επίθεση «γενοκτονία».⁠