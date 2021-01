Sophie: Ποια ήταν η μουσική παραγωγός που σκοτώθηκε στην Αθήνα- Το έργο και το coming out της

Θλίψη έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της γνωστής μουσικού παραγωγού Sophie τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/01), με πλήθος καλλιτεχνών να αποτίουν φόρο τιμής και να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό της.

ADVERTISING

Ανάμεσά τους ο Sam Smith, ο Finneas, η Rita Ora, ο Nile Rodgers και άλλοι καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας.

Η διάσημη Σκωτσέζα τρανς μουσικός, παραγωγός και DJ, που πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της τελευταίας δεκαετίας και μία από τις πιο επιδραστικές μουσικούς του 21ου αιώνα, ενώ ήταν γνωστή για το νέο ήχο που έφερε στην ποπ μουσική και αποτελούσε σύμβολο απελευθέρωσης.

Πώς έγινε το τραγικό ατύχημα

Η γνωστή τρανς μουσικός, η οποία το τελευταίο διάστημα ζούσε στην Ελλάδα, σκοτώθηκε στο σπίτι της στην Αθήνα, σε μια προσπάθειά της να δει την πανσέληνο. Το γραφείο τύπου της Sophie ανακοίνωσε τον θάνατό της, αναφέροντας πως πέθανε περίπου στις 4:00 το πρωί του Σαββάτου (30/01), μετά από ένα "ξαφνικό ατύχημα".

Η δισκογραφική εταιρεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο "Transgressive", έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πώς πέθανε, αναφέροντας πως η Sophie ανέβηκε κάπου για να δει την πανσέληνο, γλίστρησε και έπεσε, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έγραψε στο Twitter: "Η όμορφη μας Sophie πέθανε τραγικά μετά από ένα φοβερό ατύχημα. Πιστή στην πνευματικότητά της, είχε ανέβει για να δει την πανσέληνο και κατά λάθος γλίστρησε και έπεσε. Θα είναι πάντα εδώ μαζί μας".

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Αθήνα επιβεβαίωσε ότι η μουσική παραγωγός γλίστρησε και έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο έμενε, αναφέροντας ότι δεν υπήρξε κάτι ύποπτο στον θάνατό της. Ο εκπρόσωπος μίλησε στο The Associated Press ανώνυμα, επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η μουσική ταυτότητα της Sophie

Η Sophie Xeon γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γλασκώβη και κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο "Nothing More to Say" το 2013. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό με μια άλλη κυκλοφορία της εκείνη τη χρονιά, το "Bipp", και με τα τραγούδια που κυκλοφόρησε το επόμενο διάστημα και, κυρίως, με τη μουσική συλλογή "Product" το 2015.

Το 2018 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο "Oil of Every Pearl’s Un-Insides", το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία "Καλύτερο dance/electronic άλμπουμ", ενώ οι κριτικές που έλαβε για τον δίσκο της εκείνη την χρονιά ήταν εξαιρετικές.

Η φρεσκάδα του ήχου της και η πρωτοτυπία των παραγωγών της, την οδήγησαν σε συνεργασία με τη Madonna το 2015, στο single "Bitch I’m Madonna". Η Sophie συνεργάστηκε, επίσης, με τους Vince Staples, Let’s Eat Grandma, Charli XCX, Kim Petras και άλλους.

Η Sophie έγινε γνωστή χάρη στην πειραματική προσέγγιση της πάνω στην ποπ μουσική και κυρίως την χρήση επεξεργασμένων φωνητικών που θεωρήθηκε πρωτοποριακή για την εξερεύνηση της ταυτότητας φύλου. Νωρίτερα φέτος, οι Autechre έκαναν remix το κομμάτι της "Bipp" από το 2013.

Το coming out της Sophie

Το πρώτο διάστημα στο οποίο άρχισε να γίνεται γνωστή η Sophie, οι εμφανίσεις της ήταν πολύ περιορισμένες και υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες για αυτήν. Ουσιαστικά, έκρυβε την ταυτότητά της από τη δημοσιότητα, ενώ πολλοί την κατηγορούσαν για ιδιοποίηση της γυναικείας ταυτότητας ή ότι είναι άντρας που προσπαθεί να τραγουδήσει με γυναικεία φωνή.

Το 2017 η Sophie έκανε coming out ως διεμφυλική με την κυκλοφορία του βίντεο "It's Okay to Cry". Τότε ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε την πραγματική της φωνή και το πρόσωπο της δημόσια. Στο video clip εμφανίστηκε γυμνή από τους ώμους και πάνω, ενώ αυτό θεωρήθηκε το επίσημο coming out της ως τρανς γυναίκα.

Η Sophie επιβεβαίωσε την τρανς ταυτότητά της σε επακόλουθες συνεντεύξεις. Είχε μιλήσει για την ταυτότητα φύλου σε συνέντευξή της το 2018, λέγοντας: "Το να είσαι τρανς είναι σαν να παίρνεις τον έλεγχο για να φέρεις το σώμα πιο κοντά στην ψυχή και το πνεύμα, ώστε αυτά τα δύο να μην πολεμούν μεταξύ τους και να αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι πατέρας ή μητέρα, είσαι ένα άτομο που ψάχνει τον κόσμο και την αίσθηση του κόσμου".

Μάλιστα, η ομάδα της Sophie είχε αναφέρει πως προτιμά να μην χρησιμοποιούν αντωνυμίες για αυτήν.

ιαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr