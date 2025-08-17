Στην Ουάσινγκτον Φον Ντερ Λάιεν, Μακρόν και Μερτς για τη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ

Φον ντερ Λάιεν, Ρούτε, Μακρόν, Μερτς, Μελόνι και Στουμπ σχεδιάζουν να παραστούν στη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ σκοπεύουν να βρεθούν στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg, προειδοποίησαν ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, σε ανάρτησή της στο Twitter, δήλωσε: «Σήμερα το απόγευμα θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Μαζί θα συμμετάσχουμε στη Σύνοδο των Προθύμων.

Κατόπιν αιτήματός του, θα συμμετέχω μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.»

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του γραφείου του Μαρκ Ρούτε.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Εμανουέλ Μακρόν) θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί επίσης στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

Το Bloomberg είχε αναφέρει νωρίτερα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούσαν ποιοι θα μπορούσαν να παρευρεθούν στη συνάντηση του Αμερικανού με τον Ουκρανό πρόεδρο, με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να συντονίζονται ως προς τη μορφή τυχόν συμμετοχής.

Ο σχεδιασμός αυτός λαμβάνει χώρα την ώρα που τα ευρωπαϊκά κράτη στρέφουν την προσοχή τους στην παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, καθώς ο Τραμπ πιέζει για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ανέφερε χθες πως και ο ηγέτης της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες

Οι Βρυξέλλες κινούνται προσεκτικά. Από τη μια δηλώνουν στήριξη στην πρωτοβουλία Τραμπ, από την άλλη εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο παρασκηνιακών συμφωνιών χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι.

Η Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, προειδοποίησε ότι η Ρωσία «δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο», ζητώντας πιο σκληρά μέτρα ώστε να πιεστεί το Κρεμλίνο.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη εκφράσει τον φόβο ότι η Μόσχα θα επιχειρήσει νέα κλιμάκωση στο μέτωπο, ώστε να εμφανιστεί σε θέση ισχύος πριν από τυχόν συνομιλίες. Σε ανάρτησή του, προειδοποίησε ότι «τις επόμενες ημέρες ο ρωσικός στρατός μπορεί να αυξήσει τις επιθέσεις για να διαμορφώσει πιο ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις «σιδερένιες εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία. Στελέχη της ΕΕ τονίζουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία του Κιέβου προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ απορρίπτουν κάθε περιορισμό στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Για πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, η τριμερής μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, μόνο αν συνοδευτεί από σαφείς δεσμεύσεις που θα αποτρέψουν μια νέα ρωσική επίθεση.