Στο εξής η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα πηγαίνει πουθενά μόνη

Στις 12 του Οκτώβρη η Βασίλισσα Ελισάβετ εθεάθη να περπατάει με τη βοήθεια μπαστουνιού, σε επίσημη εμφάνιση της. Της το παρέδωσε η κόρη της, Πριγκίπισσα Άννα πριν βγει η Μονάρχης από το αυτοκίνητο και περπατήσει στο Westminster Abbey. Ήταν η πρώτη φορά που είχε βοήθημα -δημοσίως- στα 95 χρόνια της ζωής της. Το 2003 paparazzi την είχαν φωτογραφήσει να χρησιμοποιεί μπαστούνι, ιδιωτικά έπειτα από επέμβαση στο γόνατο.

ADVERTISING

Μια εβδομάδα αργότερα (19/10) απέρριψε το βραβείο που ήθελε να της απονέμει το εβδομαδιαίο περιοδικό The Oldie. Για την ακρίβεια, την είχε επιλέξει για το «Oldie of the Year» που παραλαμβάνει κάθε χρόνο ένας άνθρωπος για το έργο ζωής, που επιλέγει επιτροπή του μέσου. Η απονομή γίνεται σε ειδική τελετή. Όπως όμως, εξήγησε ο ιδιωτικός γραμματέας της Βασίλισσας, Sir Edward Young στον πρόεδρο της επιτροπής του βραβείου, Gyles Brandreth (όταν ρώτησε αν η Ελισάβετ θα δεχόταν το βραβείο) «η Αυτού Μεγαλειότης πιστεύει πως είσαι όσων χρόνων νιώθεις και ως εκ τούτου, δεν πιστεύει πως πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να αποδεχθεί την τιμή και ελπίζει να βρείτε κάποιον πιο άξιο παραλήπτη».

Η απόρριψη του βραβείου Oldie of the Year της Ελισάβετ ΤHE OLDIE

ADVERTISING

Την επομένη (20/10) το Παλάτι ανακοίνωσε πως ακυρώνεται η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Βόρειο Ιρλανδία, κατόπιν σχετικής σύστασης των γιατρών της Ελισάβετ. Την παραμονή είχε δεξιωθεί στο Windsor Castle τους Boris Johnson και Bill Gates, οπότε τα media δεν έκριναν πως υπάρχει λόγος σοβαρής ανησυχίας.

Η Sun αποκάλυψε ωστόσο, πως η 95χρονη πέρασε το βράδυ της Τετάρτης 20/10 στο νοσοκομείο, με το Μπάκιγχαμ να επιβεβαιώνει και να προσθέτει η διανυκτέρευση είχε να κάνει με «προληπτικές εξετάσεις», χωρίς ποτέ να διευκρινίσουν ποιο ήταν το πρόβλημα. Κατόπιν έγινε γνωστό πως οι γιατροί συνέστησαν ξεκούραση, να μην παρακολουθεί τηλεόραση αργά το βράδυ και να μειώσει τον αριθμό των γευμάτων που απολαμβάνει με φίλους.

Την περασμένη Κυριακή 24/10 ήταν η πρώτη φορά που δεν παρακολούθησε τη λειτουργία του All Saints Chapel του Windsor. Ήταν κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από όταν επέστρεψε από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Ακολούθως, οι γιατροί της συνέστησαν ξεκούραση και να μην κόψει τις solo εμφανίσεις σε επίσημα γεγονότα -προκειμένου να αποφύγει μελλοντικά θέματα με την υγεία της. Αυτήν την αποκάλυψη την έκανε η Telegraph. Πρόσθεσε ότι η βασιλική οικογένεια έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο επαγγελματικό μοντέλο, που θα απαγορεύει στη Βασίλισσα να εμφανίζεται οπουδήποτε μόνη της. Στο εξής θα έχει κοντά της τουλάχιστον ένα ακόμα βασιλικό μέλος, το οποίο θα την 'καλύπτει' αν κριθεί απαραίτητο να ακυρώσει τη δική της παρουσία «χωρίς να δυσαρεστηθεί το κοινό με την παντελή απουσία μελών του Παλατιού».

Οι έχοντες γνώση εξηγούν πως η Ελισάβετ κάνει συντήρηση δυνάμεων, προκειμένου να καταφέρει να παραστεί στο COP26, το συνέδριο για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στη Γλασκώβη. H Anna Pasternak που καλύπτει χρόνια το βασιλικό ρεπορτάζ, επισήμανε στη Vogue ότι «η Βασίλισσα δεν θα σταματήσει ποτέ τα δημόσια καθήκοντα, εκτός και αν αναγκαστεί να το κάνει. Είναι δύσκολο να αποσυρθεί και να... ασχοληθεί με την ελαιογραφία. Η αίσθηση του καθήκοντος είναι βαθιά ριζωμένη σε κάθε ίνα της ύπαρξης της».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις