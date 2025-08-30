Telegraph: Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή μισθοφορικού στρατού στην Ουκρανία

Αμερικανούς μισθοφόρους εξετάζει να στείλει στην Ουκρανία ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους

Πτυχές των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία φέρνει στο φως η βρετανική Telegraph, η οποία αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να πρότεινε τη συμμετοχή αμερικανικού μισθοφορικού στρατού στην Ουκρανία.

Επικαλούμενη περισσότερους από δώδεκα δυτικούς αξιωματούχους, η Telegraph αναφέρει πως οι αμερικανικές μισθοφορικές εταιρείες ενδέχεται να αναπτυχθούν στην Ουκρανία ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ειρήνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συζητήσεις με Ευρωπαίους συμμάχους για να επιτραπεί η ανάπτυξη μισθοφόρων, προκειμένου να βοηθήσουν στην ανέγερση οχυρώσεων για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως λύση για να παρακαμφθεί η υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου ότι δεν θα σταθμεύσουν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί μισθοφόροι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν στην ανακατασκευή των οχυρωμάτων της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή, νέων βάσεων και να προστατεύσουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η παρουσία ιδιωτών στρατιωτών θα λειτουργούσε ως αποτρεπτικός παράγοντας για να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με μια σειρά άλλων λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας – που έχουν καταρτιστεί από την ομάδα των προθύμων υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας – οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ειρήνης.

Οι λεπτομέρειες – οι οποίες περιλαμβάνουν αεροπορική αστυνόμευση, εκπαίδευση και ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – αναμένονται να ανακοινωθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο, μετά από εβδομάδες διπλωματικής δραστηριότητας που προκλήθηκαν από τις συνομιλίες του κ. Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι επιτάχυναν το έργο τους μετά τις δηλώσεις Τραμπ προς τους ηγέτες της ηπείρου ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός στο να προσφερθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τους Δυτικούς συμμάχους στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης έδειξε τη διάθεσή του να υποστηρίξει αυτό που θα μπορούσε να γίνει μία από τις πιο σημαντικές αποστολές στο εξωτερικό από τους πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ.

Τι ρόλο αναμένεται να έχουν στην Ουκρανία οι αμερικανοί μισθοφόροι

Οι οχυρώσεις της πρώτης γραμμής και οι βάσεις κοντά στη ζώνη του πολέμου θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από αμερικανούς, μισθοφόρους στρατιώτες, όπως συνέβη στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η παρουσία αμερικανών μισθοφόρων στην Ουκρανία θα θεωρούνταν σημαντική ενίσχυση για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες επιθυμούν τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης.

Η ανάπτυξή τους θα σήμαινε ότι ο Λευκός Οίκος έχει «συμφέρον» στην υπόθεση και θα ενίσχυε το αποτρεπτικό αποτέλεσμα έναντι μιας ρωσικής επίθεσης, λόγω του φόβου αμερικανικών αντιποίνων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Οι συζητήσεις για τη χρήση αμερικανών μισθοφόρων ανάγονται στη συμφωνία για την εξόρυξη των τεράστιων ορυκτών και σπάνιων γαιών της Ουκρανίας, η οποία υπεγράφη μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Ο Λευκός Οίκος παραμένει αντίθετος με την ανάπτυξη των δικών του στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έχει συμφωνήσει σε ευρεία υποστήριξη προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης.

Πηγή προερχόμενη από τη Βρετανία ανέφερε ότι οι αμερικανοί μισθοφόροι «βάζουν αμερικανικά ‘στρατιωτικά παπούτσια’, δηλαδή κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων, στο έδαφος, κάτι που αποτελεί αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο για τον Πούτιν».

Η χρήση μισθοφόρων θα επέτρεπε επίσης στον κ. Τραμπ να καταλαγιάσει τις ανησυχίες των υποστηρικτών του Maga που αντιτίθενται στην ξένη παρέμβαση, ενώ θα του προσέφερε και μια επιπλέον επιχειρηματική συμφωνία να προωθήσει, σημειώνουν μεταξύ άλλων, αξιωματούχοι.