Το mullet επιστρέφει και "απειλεί" να γίνει το κούρεμα του 2021

Με την πανδημία του κορονοϊού να κρατά τα κομμωτήρια κλειστά, λόγω των lockdown, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, το 2020 έφερε πολλές απροσδόκητες τάσεις στα μαλλιά.

Αλλά καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, ίσως το πιο απροσδόκητο χτένισμα επέστρεψε. Το χτένισμα του David Bowie είναι και πάλι μαζί μας, αλλά με μια πιο μοντέρνα στροφή.

"Το χτένισμα mullet θα είναι το χτένισμα του 2021", δήλωσε στον Guardian ο Tony Copeland, συνιδρυτής της British Master Barbers Alliance, στο Daily Star. "Θα δούμε περισσότερους άντρες στη χώρα να κυκλοφορούν στους δρόμους με αυτό το στυλ. Τα μακριά μαλλιά θα είναι στις τάσεις του 2021".

Φέτος, έχουμε δει το μαλλί αυτό στη Miley Cyrus, στη Rihanna, τη Billie Eilish, τη Leigh Anne Pinnock, τον Troye Sivan καθώς και τον Joe Exotic από την τηλεοπτική εκπομπή της χρονιάς, Tiger King.

Ο Suzi Ronson, ο κομμωτής που δημιούργησε το κούρεμα του Bowie εξήγησε πώς αυτό ξεκίνησε το 1972.

"Ο Bowie μου έδειξε μια φωτογραφία σε ένα περιοδικό. Ήταν ένα μοντέλο για τον σχεδιαστή μόδας Kansai Yamamoto με κοντά, κόκκινα, μυτερά μαλλιά. Είπε: 'Μπορείς να το κάνεις αυτό;' Είπα ναι και σκέφτηκα 'Είναι λίγο περίεργο, είναι γυναικείο χτένισμα αυτό", δήλωσε.

Δίσκος του David Bowie SHUTTERSTOCK

Οι ουδέτερες ως προς το φύλο ρίζες του κουρέματος του Bowie φαίνεται να επιστρέφουν στη μόδα του σήμερα.

"Το συναίσθημα ότι το κεφάλι είναι ιδιαίτερα άτακτο και ξεπερασμένο εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο", λέει η Willa Paskin στο podcast "The History of the Mullet".

Τα παιδιά του electropunk, οι rednecks, οι queer άνθρωποι αγαπούν αυτό το χτένισμα. Ίσως έρχεται η χρονιά που θα αγαπηθεί και από κάποιους ακόμη;

