Θρίλερ στον Σηκουάνα: Βρέθηκαν τέσσερα πτώματα – Κρατείται ύποπτος

Στα χέρια των Γαλλικών Αρχών βρίσκεται ένας ύποπτος μετά την ανεύρεση τεσσάρων σορών στον ποταμό Σηκουάνα.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ύποπτου για ανθρωποκτονία προχώρησε η γαλλική αστυνομία όταν και εντόπισε τέσσερις σορούς στον ποταμό Σηκουάνα, στα νοτιοανατολικά προάστια του Παρισιού και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Σουαζί-λε Ρουα, όπως έκανε γνωστό ο συνήγορος του την Δευτέρα (28/07).

“Ο πελάτης μου κρατείται και ανακρίνεται για τις τέσσερις δολοφονίες. Επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον του ανακριτή”, δήλωσε ο δικηγόρος Αντουάν Ορί, ο οποίος τόνισε ότι για νομικούς λόγους δεν μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του εντολέα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, o άνδρας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και από την Κυριακή (24/08) βρίσκεται επισήμως υπό έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με τοπικές εφημερίδες, οι τέσσερις σοροί βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στον ποταμό.

Σημειώνεται, πως δύο από τα θύματα ήταν άστεγοι, ενώ οι άλλοι δύο ένας 48χρονος Γάλλος και ένας 21χρονος Αλγερινός, ήταν κάτοικοι της περιοχής.

Την υπόθεση χειρίζεται η εισαγγελία του Κρετέιγ, η οποία απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το γεγονός.