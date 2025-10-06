Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν «τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» τη Δευτέρα (6/10).

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η συνομιλία περιλάμβανε το πλαίσιο του «σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για κανονικοποίηση στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Πούτιν εξέφρασε τη «σταθερή θέση της Ρωσίας υπέρ μιας συνολικής επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος με βάση τις γνωστές διεθνείς νομικές αρχές», όπως ανέφερε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης άλλα περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της κατάστασης στη Συρία.

Ο Νετανιάχου επίσης «μετέφερε τις θερμότερες ευχές του» με αφορμή τα 73α γενέθλια του Πούτιν την Τρίτη.