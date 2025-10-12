Το Αφγανιστάν λέει ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες – Έκλεισαν τα σύνορα

Το Πακιστάν έκλεισε τις συνοριακές διόδους με το Αφγανιστάν την Κυριακή, αφότου η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες. Τι έχει προηγηθεί.

Νέες διαστάσεις παίρνει η ένταση μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν, με το Αφγανιστάν να ανακοινώνει την Κυριακή (12/10) ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων στα σύνορα, ως απάντηση, όπως ανέφερε, σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εδαφικής του ακεραιότητας και του εναέριου χώρου του.

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις κατέλαβαν 25 φυλάκια του πακιστανικού στρατού, 58 στρατιώτες σκοτώθηκαν και ακόμη 30 τραυματίστηκαν.

«Η κατάσταση σε όλα τα επίσημα σύνορα και στις de facto γραμμές του Αφγανιστάν βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και οι παράνομες δραστηριότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτραπεί», είπε ο Μουτζαχίντ σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ. Δεν υπήρχε άμεση επιβεβαίωση από το Πακιστάν σχετικά με τις απώλειες, όπως σημειώνει το AP.

Το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν ανέφερε το πρωί της Κυριακής ότι οι δυνάμεις του είχαν πραγματοποιήσει «αντίποινα και επιτυχημένες επιχειρήσεις» κατά μήκος των συνόρων.

«Εάν η αντίπαλη πλευρά ξαναπαραβιάσει την εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες να υπερασπιστούν τα σύνορα της χώρας και θα αποδώσουν μια ισχυρή απάντηση», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Πακιστάν έκλεισε τα σύνορα με το Αφγανιστάν

Το Πακιστάν έκλεισε τις συνοριακές διόδους με το Αφγανιστάν την Κυριακή, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ανταλλαγές πυρών είχαν σε μεγάλο βαθμό τελειώσει το πρωί της Κυριακής, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Ωστόσο, στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους, συνεχίστηκαν κατά διαστήματα πυροβολισμοί.

Οι δύο κύριες συνοριακές διόδοι του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, στο Τορκχάμ και το Τσαμάν, παρέμειναν κλειστές την Κυριακή, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον τρεις μικρότερες διόδοι — στο Kharlachi, Angoor Adda και Ghulam Khan — ήταν επίσης κλειστές, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Καμπούλ για το κλείσιμο των συνόρων.

Τι προηγήθηκε μεταξύ των δύο χωρών

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι αφγανικές αρχές κατηγόρησαν το Πακιστάν ότι βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και μια αγορά στα ανατολικά της χώρας. Το Πακιστάν δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Το Πακιστάν κατηγορεί τις αφγανικές αρχές ότι φιλοξενούν μέλη της απαγορευμένης οργάνωσης Tehreek-i-Taliban Pakistan. Το Ισλαμαμπάντ δηλώνει ότι η οργάνωση πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις εντός του Πακιστάν, αλλά η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπει τη χρήση του εδάφους του εναντίον άλλων χωρών.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση του Σαββατόβραδου και είπε ότι ο στρατός «όχι μόνο έδωσε την ανάλογη απάντηση στις προκλήσεις του Αφγανιστάν, αλλά και κατέστρεψε αρκετά από τα φυλάκιά τους, αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν».

Σημειώνεται ότι οι δύο χώρες μοιράζονται σύνορα μήκους 2.611 χιλιομέτρων, γνωστά ως Γραμμή Ντουράντ (Durand Line), ωστόσο το Αφγανιστάν ποτέ δεν τα έχει αναγνωρίσει.

Ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, και κάλεσε τα δύο μέρη να προτάξουν «διάλογο, διπλωματία και αυτοσυγκράτηση».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε αργά το Σάββατο ανακοίνωση, ζητώντας «συγκράτηση, αποφυγή κλιμάκωσης και την υιοθέτηση διαλόγου και σύνεσης για να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας της περιοχής».

Η Σαουδική Αραβία μόλις υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν, η οποία, κατά τα φαινόμενα, τοποθέτησε το βασίλειο υπό την πυρηνική ομπρέλα του Ισλαμαμπάντ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ.

Ένας ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα, δήλωσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σε αρκετές βορειοδυτικές συνοριακές περιοχές στην επαρχία Khyber Pakhtunkhwa, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών Chitral, Bajaur, Mohmand, Angoor Adda και Kurram.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι τα στρατεύματα απάντησαν με βαριά όπλα κοντά στο Tirah στην επαρχία Khyber και πέρα από τα σύνορα στην αφγανική επαρχία Nangarhar.