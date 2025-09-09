Το γκανγκστερικό χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ

Την ώρα που ηγετικά μέλη της Χαμάς βρίσκονταν στη Ντόχα του Κατάρ για να συζητήσουν για την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το Ισραήλ επέλεξε να τους βομβαρδίσει.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να στήνει παγίδα θανάτου σε αξιωματούχους της Χαμάς που βρίσκονταν στη Ντόχα του Κατάρ για να συζητήσουν για τη νέα αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ, ωστόσο δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε. Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι χτυπήθηκαν και αν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, επέζησε της απόπειρας δολοφονίας, ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή. Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος τηρεί σιγή ιχθύος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, περίπου 12 αεροπορικές επιδρομές χτύπησαν κτίρια κατοικιών.

Το Al Jazeera και ο δημοσιογράφος Marwan Bishara, αναλύοντας την επίθεση, κάνει λόγο για γκανγκστερικό χτύπημα του Ισραήλ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Εδώ βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια κατάσταση όπου κατατίθεται μια πρόταση, την οποία η Χαμάς δηλώνει πως αποδέχεται κατ’ αρχήν και είναι έτοιμη να συζητήσει – και την ίδια στιγμή δέχεται βομβαρδισμό.

Αυτό είναι συμπεριφορά συμμορίας. Είναι συμπεριφορά μαφίας. Δεν είναι στάση ενός κράτους που εμπλέκεται σε διπλωματία και διαπραγματεύσεις. Δεν λειτουργούν έτσι.

Αναλυτικά μιλώντας, δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ θα προχωρούσε σε μια τέτοια επίθεση χωρίς το «πράσινο φως» από την Ουάσιγκτον. Αν πράγματι η Αμερική δεν έδωσε το «πράσινο φως», τότε θα έπρεπε ήδη να ακούμε μια ξεκάθαρη καταδίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να χρονοτριβούν. Η κυβέρνηση Τραμπ οφείλει να καταδικάσει αυτή τη συμπεριφορά του συμμάχου της, του Ισραήλ, τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και η αμερικανική πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι.

Οτιδήποτε λιγότερο από μια δημόσια καταδίκη αυτής της μαφιόζικης τακτικής δεν θα ήταν αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σίγουρα όχι από τη Δυτική Ευρώπη – ούτε από την Ευρώπη συνολικά. Και βεβαίως πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση και καταδίκη από τον αραβικό κόσμο.

Διεθνής καταδίκη της επίθεσης

Το Κατάρ έσπευσε να καταδικάσει την ισραηλινή επιχείρηση ως «παραβίαση κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου» και να διατάξει σχετική έρευνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έσπευσε κι εκείνο, δια του εκπροσώπου του, να καταδικάσει την ισραηλινή επιχείρηση ως «επικίνδυνη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σε ανάλογο πνεύμα, διπλωματικός σύμβουλος της ηγεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασε το ισραηλινό χτύπημα ως «προδοτικό», ενώ και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αποκήρυξε το ισραηλινό πλήγμα ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» του Κατάρ.

Ανεβάζοντας τους τόνους, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε ως «βάναυση» την επίθεση των Ισραηλινών και, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, προειδοποίησε το Ισραήλ με «σοβαρές συνέπειες», ενώ η σαουδαραβική ηγεσία είχε παράλληλα επικοινωνία και με την ηγεσία του Κατάρ.