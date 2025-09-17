Το Ισραήλ ισοπεδώνει την Πόλη της Γάζας – “Πέρασμα” 48 ωρών για τους κατοίκους

Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη τη δημιουργία “ενός προσωρινού περάσματος” για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

“Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα”, επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

“Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00″, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το βράδυ της Τρίτης αξιωματούχος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) δήλωσε στο Reuters ότι οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των IDF παραμένουν στην πόλη.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη, μιλώντας για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς που είχαν βιώσει τα τελευταία δύο χρόνια του πολέμου. Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών.

Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (750 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (960 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν μίλια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Παλαιστίνιοι φεύγουν από τη Γάζα AP Photo Jehad Alshrafi

Καταδικάζει ο Καναδάς

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε χθες Τρίτη τη χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τη «φρικιαστική».

Η επίθεση «χειροτερεύει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Ο Καναδάς στέκει στο πλευρό διεθνών εταίρων του και προτρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς και απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι ολοένα πιο καταστροφική. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό σε τμήματά της· η ισραηλινή κυβέρνηση διαψεύδει.

Χθες, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποφάνθηκε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων εκεί. Το Ισραήλ απέρριψε το πόρισμα, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παραλήρημα» και κατηγορώντας τα μέλη της για «αντισημιτική προκατάληψη».

Εκτοπισμένη παλαιστινιακή οικογένεια που επιστρέφει για να εγκατασταθεί στην πόλη Beit Lahia, βόρεια της Λωρίδας της Γάζας. MSF Nour Alsaqqa

Καταδίκη και από ευρωπαϊκές χώρες

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καταδίκασαν επίσης την ισραηλινή χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την επίθεση «απερίσκεπτη και φρικτή». «Το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει περισσότερο αιματοκύλισμα, να σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους», δήλωσε η Γιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της στο X.

Η Γερμανία ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι η προσέγγιση του Ισραήλ είναι «λανθασμένη».

«Η πρόσφατη επίθεση προς την Πόλη της Γάζας είναι η εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Την απορρίπτουμε και το έχουμε καταστήσει σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Σουηδή ομόλογό του στο Βερολίνο.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι η χώρα της θα συνεχίσει να ασκεί πίεση τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.