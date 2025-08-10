Το Ισραήλ δολοφόνησε 5 μέλη του Al Jazeera – Βομβάρδισε τη σκηνή τους

Το Ισραήλ συνεχίζει τις συστηματικές δολοφονίες (και) δημοσιογράφων στη Γάζα.

Σε μια ακόμη φρικαλεότητα προέβη, αργά το βράδυ της Κυριακής (10/8), το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δολοφόνησε πέντε μέλη του Al Jazeera που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας.

Οι εν λόγω εκτελέσεις έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα εκτελέσεων μελών του δημοσιογραφικού δικτύου, ενώ έλαβαν χώρα λίγες μόλις ώρες μετά το σόου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώπιον ξένων δημοσιογράφων, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεσή του να επιτρέψει την είσοδο κάποιων εξ αυτών στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την ισραηλινή επιδρομή το βράδυ της Κυριακής, βρήκαν τραγικό θάνατο οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera, Anas al-Sharif και Mohammed Qreiqeh, καθώς και οι εικονολήπτες Ibrahim Zaher και Mohammed Noufal και ο χειριστής κάμερας Moamen Aliwa.

Τα μέλη του Al Jazeera βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης στη σκηνή τους, κοντά στην κύρια πύλη του νοσοκομείου Al-Shifa, που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης.

Η κυνική ανακοίνωση του Ισραήλ

Λίγο μετά την επιδρομή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν με περίσσιο κυνισμό ότι δολοφόνησαν τον Anas al-Sharif, υποστηρίζοντας στο Telegram ότι «είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής τρομοκρατικού πυρήνα στη Χαμάς». Δεν προέβησαν, δε, σε κάποιο σχόλιο για τα υπόλοιπα μέλη του δημοσιογραφικού δικτύου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι Anas al-Sharif παρίστανε τον δημοσιογράφο και ότι ήταν «υπεύθυνος για επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε προηγουμένως «αποκαλύψει πληροφορίες» που επιβεβαίωναν τη στρατιωτική εμπλοκή του.

Συστηματικά ρεπορτάζ για τη Γάζα

Ο 28χρονος Anas al-Sharif φαινόταν να δημοσιεύει στο X λίγο πριν τη δολοφονία του, προειδοποιώντας για έντονο ισραηλινό βομβαρδισμό εντός της πόλης της Γάζας.

Σε δύο βίντεο, των οποίων η γνησιότητα έχει επιβεβαιωθεί από το BBC, διακρίνονται άνδρες να μεταφέρουν τις σορούς των νεκρών. Κάποιοι φωνάζουν το όνομα του δημοσιογράφου Mohammed Qreiqeh, και ένας άνδρας που φοράει γιλέκο λέει ότι ένα από τα πτώματα είναι του Anas Al-Sharif.

Ο 28χρονος έγραφε διαρκώς για τον λιμό στη Γάζα και είχε μεγάλη απήχηση στον αραβικό κόσμο.

Ήξερε ότι η ζωή του βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο και έγραφε επανειλημμένα ότι ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος και ότι ήθελε το μήνυμά του να διαδοθεί ευρέως. Είχε δεχτεί, μάλιστα, απειλές κατά το παρελθόν από το κράτος του Ισραήλ.

Συγκινεί το τελευταίο μήνυμά του

Σε ένα μήνυμα που γράφτηκε στις 6 Απριλίου ούτως ώστε να δημοσιευτεί σε περίπτωση θανάτου του, ο Anas Al-Sharif λέει ότι «έζησε τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις» και «βίωσε επανειλημμένα τη θλίψη και την απώλεια».

«Παρά ταύτα, ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή ψευδή παρουσίαση, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα έβλεπε εκείνους που παρέμειναν σιωπηλοί και εκείνους που δέχτηκαν τη δολοφονία μας χωρίς αντίδραση.

«Ούτε καν τα παραμορφωμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας δεν συγκίνησαν τις καρδιές τους και δεν σταμάτησαν τη σφαγή του λαού μας για πάνω από ενάμιση χρόνο» προστίθεται, μεταξύ άλλων.