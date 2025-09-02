Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ 13 νεκροί καταγράφονται από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει σκοπό να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εντός του μήνα, ανακοίνωσε ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.

Στα τέλη Ιουλίου, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.

Τουλάχιστον 13 νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον 13 νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Πλήγμα σε κτίριο όπου διέμενε κόσμος σκότωσε 10 ανθρώπους, προτού δεύτερο σε άλλο κτίριο στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη τρεις, εξήγησε ο εκπρόσωπος αυτός, ο Μαχμούντ Μπασάλ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διευκρίνισε ότι και οι δυο βομβαρδισμοί έγιναν στην πόλη της Γάζας.