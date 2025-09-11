Τουρκία: Έφοδος σε τηλεοπτικούς σταθμούς – Συλλήψεις δημοσιογράφων

Περισσότερα από 10 άτομα συνέλαβε η αστυνομία στην Τουρκία έπειτα από έφοδο στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding.

Έφοδο στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης (11/9) η Εισαγγελία του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Τουρκία δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί για 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών της εταιρείας, Μεχμέτ Σακίρ Τζαν, Κεμάλ Τζαν και Κενάν Τεκντάγκ. Σημειώνεται πως ο όμιλος περιλαμβάνει κανάλια όπως το Habertürk, το Show TV και το Bloomberg.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε με τις κατηγορίες της «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης», του «λαθρεμπορίου», της «απάτης» και του «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», έγινε γνωστό ότι 121 εταιρείες και τα περιουσιακά τους στοιχεία, κυρίως οι Habertürk και Show TV εντός της εταιρείας, κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο TMSF (Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου) και ότι οι έρευνες στις εταιρείες συνεχίζονται.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε η Γενική Εισαγγελία του Κιουτσούκτσεκμετζέ, διαπιστώθηκε ότι ιδρύθηκε εγκληματική οργάνωση μέσω εταιρειών που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της Can Holding.

Η έρευνα ξεκίνησε με βάση εκθέσεις του Συμβουλίου Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) και σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, μεγάλα χρηματικά ποσά από άγνωστες πηγές εισέρχονταν σε εταιρείες που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της Can Holding. Ίχνη αυτών των χρημάτων αποκρύφθηκαν με τη μεταφορά τους μεταξύ διαφόρων εταιρειών και οι φορολογικές υποχρεώσεις μετριάστηκαν μέσω συναλλαγών χωρίς τιμολόγια και πλαστών εγγράφων.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών κινήσεων με βάση τις εκθέσεις της MASAK, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι οι ύποπτοι ξέπλυναν χρήματα από τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη τους κατευθύνοντάς τα σε άλλες δραστηριότητες.