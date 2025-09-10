Τουσκ για ρωσικά drones: “Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιες προκλήσεις”

Για “μεγάλης κλίμακας πρόκληση” έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Τουσκ, προειδοποιώντας ότι η Βαρσοβία είναι “έτοιμη να τις απωθήσει”.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

«Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», επεσήμανε ο Τουσκ, καταγγέλλοντας «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

«Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε.