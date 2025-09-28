Τραμπ: Έχουμε την ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή

“Κάτι ξεχωριστό στη Μέση Ανατολή” προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξελίξεις στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας για κάτι “σπουδαίο που έρχεται”.

Στo Truthsocial έγραψε: “Έχουμε την πραγματική ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Είμαστε όλοι εν κινήσεις για κάτι ξεχωριστό για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε”.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο στον Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε:

«Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα. Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα, θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία».

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.