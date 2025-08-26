Τραμπ: “Μίλησα ξανά με τον Πούτιν μετά την συνάντηση με τον Ζελένσκι”

Ο Τραμπ λέει πως έχει επικοινωνήσει ξανά με τον Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε καταφατικά χθες Δευτέρα ότι μία δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, αν και το σχέδιό του να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Ρώσο και τον Ουκρανό πρόεδρο μοιάζει να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο», απάντησε απλώς ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με μια συνάντηση Πούτιν- Ζελένσκι.

«Όλες οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν καλές, δυστυχώς την επόμενη ημέρα μια βόμβα έπεσε στο Κίεβο ή αλλού και αυτό με εξοργίζει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

«Δεν του ήταν εύκολο να πάει στην Αλάσκα», τόνισε, την ώρα που αντιθέτως ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι ήταν «νίκη» του Πούτιν το γεγονός ότι έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επεσήμανε ότι στη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν στην Αλάσκα αναφέρθηκε και το θέμα της «αποπυρηνικοποίησης». «Θα συμπεριλάβουμε και την Κίνα» σε αυτόν τον διάλογο, διαβεβαίωσε.

Στο μεταξύ χθες ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και της ΕΕ.

Όλοι τους «συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ρούμπιο για τις προσπάθειές του και προς τον Τραμπ «για την ηγετική του θέση στις προσπάθειες ειρήνευσης».

Πρόσθεσε παράλληλα ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο αποτελεί κλειδί. «Επανέλαβα τη θέση της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Θα πρέπει είναι πολυδιάστατες, να περιλαμβάνουν στρατιωτικό, διπλωματικό, νομικό και άλλα επίπεδα», έγραψε ο Σίμπιχα στο Χ.

«Έχουμε όλοι την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμέλιο οποιωνδήποτε τέτοιων εγγυήσεων, κατά συνέπεια η ενίσχυσή του στο μέγιστο αποτελεί βασική μας προτεραιότητα», εξήγησε.

Ο Τραμπ, μετά τις ξεχωριστές του συναντήσεις με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ζήτησε από τον Ρούμπιο να ηγηθεί των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία.