Τσάρλι Κερκ: Τα fake news για τη δολοφονία και ο συνταξιούχος από τον Καναδά

Ένας συνταξιούχος από τον Καναδά βρέθηκε να κατηγορείται ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Τι συνέβη.

Ενώ το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή των ΗΠΑ και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζεται, ένας 77χρονος συνταξιούχος βρέθηκε, όπως αποδείχθηκε αδίκως, στο στόχαστρο, προκαλώντας φρενίτιδα στα social media.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Νew Υork Τimes, o 77χρονος Michael Mallinson, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, δέχτηκε μία κλήση από την κόρη του, η οποία τον ενημέρωνε πως η φωτογραφία του κυκλοφορεί στα social media, καθώς έχει αναγνωριστεί ως ο δράστης της δολοφονίας.

Χιλιάδες αναρτήσεις που αναπαράγονταν με φρενήρη ρυθμό παρουσίαζαν τον άνδρα ως μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος από τη Γιούτα και ανέφεραν πως είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Ωστόσο, απεδείχθη ότι ο 77χρονος συνταξιούχος τραπεζίτης από το Τορόντο, ουδεμία σχέση είχε με το συμβάν, και πιθανότατα η σύγχηση προκλήθηκε λόγω της ομοιότητάς του με έναν συλληφθέντα, ο οποίος κρατήθηκε προσωρινά από τις Αρχές μετά το περιστατικό.

«Είμαι σοκαρισμένος», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξή του την Τετάρτη (10/9). “Πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, πώς το όνομα και η φωτογραφία κάποιου μπορούν να διαδοθούν τόσο γρήγορα” ανέφερε.

Σύμφωνα με τους NYT, η διάδοσης της ψευδούς αυτής είδησης ξεκίνησε από έναν λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) ονόματι “Fox 11 Reno”, ο οποίος, αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν σχετίζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό Fox, αλλά φαίνεται σκόπιμα επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ονομασία, προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό. Μάλιστα, η εκπρόσωπος της Sinclair Broadcast Group, η οποία κατέχει τον τηλεοπτικό σταθμό Fox στη Νεβάδα, είπε ότι ο λογαριασμός “προσωποποιούσε” τον σταθμό και προσπαθούσαν να τον κλείσουν.

Λογαριασμοί και ιστότοποι σαν αυτόν δεν διστάζουν να δημοσιεύσουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ένα σημαντικό ειδησεογραφικό γεγονός, προκειμένου να συγκεντρώσουν κλικς και να αυξήσουν τη δημοτικότητά τους. Όπως και έγινε με την “είδηση της ημέρας” για τις ΗΠΑ, την εν ψυχρώ εκτέλεση του Κερκ.

Μετά την ανάρτηση του “Fox 11 Reno”, η οποία φωτογράφιζε ως ένοχο τον 77χρονο Καναδό, εκατοντάδες χρήστες προχώρησαν σε αναδημοσίευση της εν λόγω αναφοράς, αναφέροντας μάλιστα και ως πηγή τους το κανάλι “Fox”. Πολλοί αποκαλούσαν τον κ. Mallinson ως “ακροαριστερό εξτρεμιστή” ενώ μία ανάρτηση στο Χ, η οποία ισχυριζόταν ότι ο Mallinson ήταν εγγεγραμμένος Δημοκράτης έλαβε σχεδόν 3 εκατ. προβολές.

Σύντομα, ο 77χρονος άρχισε να λαμβάνει μηνύματα μίσους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Όπως επισημαίνει το σχετικό δημοσίευμα των NYT, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Χ, Grok, επανέλαβε την ψευδή είδηση, γράφοντας σε απαντήσεις χρηστών ότι “ο ύποπτος, Michael Mallinson, συνελήφθη στο σημείο της δολοφονίας”.

Το X δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο κ. Mallinson τόνισε από την πλευρά του, ότι έχει αναφέρει το περιστατικό στην τοπική αστυνομία και προσπαθεί να διαγράψει την παρουσία του από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “Ήταν μια δύσκολη απόφαση”, είπε, γιατί εργάζεται ως υποστηρικτής ασθενών για μια σπάνια και επώδυνη μορφή αρθρίτιδας και χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να συνδεθεί με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Σημείωσε δε ότι “σκέφτεται να μηνύσει άτομα ή ιστοσελίδες που διακίνησαν την ψευδή είδηση”.

«Θα περίμενα, επειδή ο κύκλος των ειδήσεων κινείται τόσο γρήγορα, ότι θα ξεχαστεί σύντομα», είπε ο κ. Mallinson. «Αλλά πάντα υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι ανόητοι κάπου να ανακαλύψουν εκ νέου αυτή την πληροφορία σε μερικούς μήνες και να αρχίσουν να κάνουν θόρυβο γι’ αυτή», είπε.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πραγματικό δράστη

Την ίδια στιγμή οι έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που άνοιξε πυρ κατά του ακροδεξιού ακτιβιστή στη Γιούτα συνεχίζονται, ωστόσο οι ελπίδες αυτό να συμβεί σύντομα εξανεμίστηκαν, όταν ο διευθυντής του FBI, Krash Pater, ανακοίνωσε ότι οι αρχές απελευθέρωσαν έναν άνδρα που συνελήφθη ως ύποπτος για το περιστατικό.

«Ο ύποπτος που ήταν υπό κράτηση έχει απελευθερωθεί μετά από την ανάκρισή του από τις αρχές», έγραψε ο κ. Patel στον λογαριασμό του στο X, προσθέτοντας: «η έρευνά μας συνεχίζεται».

Λίγο μετά την ανάρτηση του κ. Patel, ο Beau Mason, επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο οργανισμός του και το FBI θα συνεργαστούν «για να βρουν τον δολοφόνο», υπονοώντας ότι η αναζήτηση συνεχίζεται.