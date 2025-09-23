Τζίμι Κίμελ: Μυστήριο με τον πρώτο καλεσμένο μετά την επιστροφή του

Πολλά είναι τα σενάρια γύρω από την επιστροφή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ το βράδυ της Τρίτης (23/9). Θα ζητήσει συγγνώμη ο παρουσιαστής;

Τι θα πει ο Τζίμι Κίμελ όταν επιστρέψει στον αέρα; Αυτό είναι το ερώτημα που έχουν πολλοί τηλεθεατές. Από τότε που το “Jimmy Kimmel Live!” ανεστάλη «επ’ αόριστον» από το ABC ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων ενώ υπήρξε κύμα υποστήριξης προς τον παρουσιαστή.

Η παύση του Kimmel ήρθε μετά τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, τις πολιτικές του και την αντίδραση του Τραμπ στη δολοφονία του.

Η αναστολή ακολούθησε των δηλώσεων του Brendan Carr, προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), ο οποίος χαρακτήρισε τον μονόλογο «πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή για τη Disney» και είπε ότι υπήρχαν «εκκλήσεις για να απολυθεί ο Κίμελ». Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής «υπέροχα νέα για την Αμερική».

Το μόνο πρόσωπο από το οποίο δεν έχουμε ακούσει ακόμα είναι ο ίδιος ο Κίμελ. Ο κωμικός δεν έχει μιλήσει δημόσια για την αναστολή, η οποία έληξε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όταν η Walt Disney Company ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του θα επιστρέψει στον αέρα μετά από «ουσιαστικές συζητήσεις».

Θα ζητήσει συγγνώμη ο Τζίμι Κίμελ για τα σχόλια;

Τα ερωτήματα παραμένουν. Θα παρακάμψει εντελώς το ζήτημα; Θα ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Kirk, όπως απαίτησε η Sinclair Broadcast Group; Ή θα κάνει ακόμα πιο αυστηρή κριτική και θα στοχοποιήσει εκείνους που ευθύνονται για την προσωρινή αναστολή του «Jimmy Kimmel Live!»;

Παρόλο που ο Κίμελ συνηθίζει να πηγαίνει κόντρα στον Τραμπ, παραμένει ασαφές τι θα παρουσιάσει στην εκπομπή της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα πέρα από τη δήλωση της Disney τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», ανέφερε η Disney σε δήλωσή της στην USA TODAY. «Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή πιστεύαμε ότι κάποια από τα σχόλια ήταν άκαιρα και επομένως άστοχα. Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες σε ουσιαστικές συζητήσεις με τον Jimmy και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Προς το παρόν, ο Kimmel και το δίκτυό του συμφωνούν σε ένα πράγμα: την επιστροφή του στην καθιερωμένη του ώρα, στις 11:35 μ.μ. (Ώρα Αμερικής).

Τα σενάρια για τον πρώτο καλεσμένο

Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα αν ο Κίμελ θα έχει διάσημους καλεσμένους τη βραδιά της επιστροφής του.

Η κωμικός Wanda Sykes είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί την ημέρα που η εκπομπή κόπηκε. «Ετοιμαζόμουν, πήγαινα προς το αυτοκίνητο, όταν η publicist μου μού τηλεφώνησε και είπε “Μην έρθεις, η εκπομπή ακυρώθηκε”», είπε η Sykes.

Θεωρητικά, έχει πολλές επιλογές: Περισσότεροι από 400 celebrities, ανάμεσά τους η Jennifer Aniston και ο Tom Hanks, υπέγραψαν την επιστολή στήριξης.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές πως ο πρώτος καλεσμένος θα είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, επικριτής του Τραμπ και ένας από τους πιο πιθανούς υποψηφίους για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2028. Ωστόσο, έως τώρα οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται ενώ ενδέχεται να αποτελούν διαρροές των Ρεπουμπλικάνων.

«Jimmy Kimmel Live!»: Επιστρέφει μόνιμα;

Όχι απαραίτητα. Οι Nexstar και Sinclair μπορούν ακόμα να επιλέξουν να αντικαταστήσουν την εκπομπή με άλλο πρόγραμμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της Sinclair στην USA TODAY τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: «Από την Τρίτη το βράδυ, η Sinclair δεν θα προβάλει το “Jimmy Kimmel Live!” σε όλους τους σταθμούς-θυγατρικές του ABC και θα το αντικαθιστά με ειδησεογραφικό πρόγραμμα».

«Οι συζητήσεις με το ABC συνεχίζονται καθώς αξιολογούμε την πιθανή επιστροφή της εκπομπής», πρόσθεσε η δήλωση.

Το ABC φιλοξενεί την εκπομπή του Kimmel από το 2003, ωστόσο το συμβόλαιό του με το δίκτυο λήγει τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με Associated Press και CNN. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει νέες αλλαγές στο μέλλον.