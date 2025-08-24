Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ φαίνεται να είναι έτοιμος για νέος πρόεδρος των ΗΠΑ κι έχουμε τις αποδείξεις.

Το σκορ του αγώνα Δημοκρατικοί vs Nτόναλντ Τραμπ είναι 1-3. Στα “συστήματα” που έπαιξαν ήταν και δυο μομφές, που δεν είχαν αποτέλεσμα, ενώ οι Δημοκρατικοί εισαγγελείς που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν το νόμο εναντίον του Τραμπ, το μόνο που κατάφεραν ήταν να τον κάνουν πιο δυνατό.

Ό,τι και έχουν κάνει, έχει πέσει στο κενό, μολονότι εκείνος κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύει τον ισχυρισμό τους, πως είναι η χειρότερη απειλή της ιστορίας, για τη δημοκρατία στη χώρα.

Ενώ λοιπόν, το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ ήταν στα πρόθυρα της απελπισίας, εμφανίστηκε στο δρόμο του ο Γκάβιν Νιούσομ.

Γκάβιν Νιούσομ (AP Photo/Rich Pedroncelli)

O κυβερνήτης της Καλιφόρνια δεν έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, από το Νοέμβριο του 2024. Από τις αρχές του καλοκαιριού, βέβαια έχει δώσει ρεσιτάλ.

Σε κάθε ευκαιρία τον κάνει ένα meme, για πράγματα που λέει ή κάνει, αντιγράφοντας το στιλ του “στόχου” του: ποστάρει στα social media τα μηνύματα του με κεφαλαία και χρησιμοποιεί την ΑΙ, για την οπτικοποίηση των σκέψεων του.

Είναι ο εγκέφαλος πίσω από το ακρωνύμιο TACO (Trump Always Chickens Out) και ηγέτης του “τσουνάμι” φωτογραφιών και βίντεο του προέδρου, σε κάθε πιθανή εξευτελιστική στιγμή.

Mε πολλή δουλειά (κανονική και στα social media) τη σήμερον ημέρα κυκλοφορεί ως δυνητικός σωτήρας της παράταξης -και του έθνους-, με τον Μπαράκ Ομπάμα να δηλώνει ανοιχτά την στήριξη του, προ ολίγων ωρών, όταν οι νομοθέτες της Καλιφόρνια ψήφισαν νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην πολιτεία στις 4 Νοεμβρίου.

Με την ψήφο τους, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τους χάρτες του Κογκρέσου της πολιτείας, με τρόπο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στους Δημοκρατικούς πέντε έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων «και να αντισταθμιστεί η νοθεία των χαρτών στις κόκκινες πολιτείες».

Έτσι, θα σταματήσει η γενικότερη νοθεία των ενδιάμεσων εκλογών (2026) που, όπως λέει ο Νιούσομ, έχει ήδη αρχίσει ο Τραμπ.

Και κάπως έτσι, φαίνεται πως άρχισε η καμπάνια του 57χρονου πολιτικού για τις εκλογές του 2028, που δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη.

Το δυσλεκτικό παιδί που δεν του έλεγαν τι έχει

Ο Gavin Christopher Newsom γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, στις 10/10 του 1967. Ο πατέρας του, Ουίλιαμ Άλφρεντ είναι δικηγόρος της Getty Oil και η μητέρα του, Τέσα Τόμας (Μένζις) δικαστής εφετών.

Όταν χώρισε το ζευγάρι, τα παιδιά (ο Γκάβιν και η αδελφή του, Χίλαρι) ακολούθησαν τη μητέρα τους, που τότε εργαζόταν παράλληλα, ως σερβιτόρα, λογίστρια και γραμματέας, για να μπορεί να τα ζήσει.

Ο Γκάβιν ήταν 5 και σε αυτήν την ηλικία διαγνώστηκε με σοβαρή δυσλεξία. Η μητέρα του κράτησε μυστική τη διάγνωση, γιατί, όπως είπε αργότερα, δεν ήθελε ο γιος της να τη χρησιμοποιεί ως δικαιολογία.

Ωστόσο, εκείνος είχε πολλά προβλήματα με την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και την εργασία με αριθμούς και μοιραία, απέκτησε ακαδημαϊκά προβλήματα. Στο σχολείο ήταν παρίας. Η αδελφή του ήταν αριστούχος.

Στα 11 ανακάλυψε τη διάγνωση του, σε ένα έγγραφο που είχε βρει στο γραφείο της μητέρας του. Τότε κατάλαβε γιατί δυσκολευόταν με ό,τι για την Χίλαρι και τους συμμαθητές του ήταν πολύ πιο εύκολο.

Επιστράτευσε τα audiobooks και απέκτησε συνήθειες, όπως το να υπογραμμίζει τις πληροφορίες που διάβαζε σε εφημερίδες και τον ενδιέφεραν, ώστε να τις θυμάται. Αυτό κάνει μέχρι σήμερα.

Έχει ομολογήσει ότι η δυσλεξία τον έκανε να είναι πειθαρχημένος και επίμονος με αυτά που θέλει «ιδιότητες που έγιναν κλειδί για την επιτυχία μου». Συχνά επικαλείται το «Moving from failure to failure with enthusiasm» του Ουίνστον Τσόρτσιλ, ως mantra του.

Ο απόφοιτος πολιτικών επιστημών με τις σωστές διασυνδέσεις

Τα μέσα που χρησιμοποίησε για να διαχειριστεί τη δυσλεξία του είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται στα μαθήματα του. Απέκτησε την αυτοπεποίθηση που του έλειπε και αυτό τον βοήθησε και να ξεχωρίσει στα σπορ.

Έγινε ο σούτινγκ γκαρντ της ομάδας μπάσκετ του Redwood High School και ο outfielder σε αυτήν του μπέιζμπολ, άθλημα που τον “έβαλε” στο Santa Clara University με μερική υποτροφία.

Διέπρεψε ως αριστερόχειρας pitcher, μέχρι που τραυματίστηκε στο χέρι και κάπου εκεί έληξε η αθλητική του καριέρα. Αφοσιώθηκε στις σπουδές του στις Πολιτικές επιστήμες και πήρε πτυχίο το 1989.

Δεν έψαξε πολύ για να βρει δουλειά. Εκμεταλλεύτηκε τη γνωριμία της οικογένειας του με την οικογένεια του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζέι Πολ Γκέτι. Μεταξύ άλλων, ο πατέρας του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, είχε βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Τζον Πολ Γκέτι ΙΙΙ, κατά την απαγωγή του το 1973.

Ο Νιούσομ χτύπησε την πόρτα του Γκόρντον Γκέτι (βλ. τέταρτο παιδί του μεγιστάνα, κληρονόμο καταπιστεύματος, ύψους 2.000.000.000 δολαρίων και συνθέτη κλασικής μουσικής) για να γίνει ο επενδυτής του σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα.

Ήταν το PlumpJack Wine Shop -το όνομα ήταν ο τίτλος που είχε δώσει ο Γκέτι σε όπερα που είχε γράψει-, που έγινε όμιλος και αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, με οινοποιεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα λιανικής σε όλη την πολιτεία.

Στις αρχές του 2000 ο Νιούσομ είχε υπό την επίβλεψη του 700 εργαζομένους. Είχε κάνει ήδη τα πρώτα βήματα στην πολιτική σκηνή της πολιτείας.

Το 1995 προσφέρθηκε να βοηθήσει, εθελοντικά, την εκστρατεία του Ουίλι Μπράουν, για τη δημαρχία του Σαν Φρανσίσκο. Μια παρένθεση: ο παππούς του Νιούσομ είχε βοηθήσει τον πατέρα του Μπράουν να γίνει εισαγγελέας της πόλης, το 1943.

Ο Ουίλι Μπράουν έγινε μέντορας του πρωταγωνιστή της ιστορίας μας, ο οποίος ανέλαβε διάφορες θέσεις πριν εκλεγεί στο συμβούλιο το 1998, το 2000 και το 2002.

Ο κύριος λόγος ήταν η πρωτοβουλία που πήρε και είχε ονομάσει «Care Not Cash». Στην ουσία, αναμόρφωσε την πολιτική για τους άστεγους, δίνοντας προτεραιότητα στις υπηρεσίες έναντι των χρηματικών παροχών.

Ο δήμαρχος που έκανε νόμιμους τους γάμους ομοφυλόφιλων στις ΗΠΑ

Το 2001 παντρεύτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η οικογένεια Γκέτι διοργάνωσε την τελετή που… έληξε το 2005, εν μέσω της αναρρίχησης του Νιούσομ στην πολιτική σκηνή. Αργότερα παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με τη γραμματέα του στους διορισμούς -η οποία ήταν παντρεμένη με τον διευθυντή της προεκλογικής του εκστρατείας.

Υπήρχαν αναφορές για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ένα περιστατικό που αφορούσε ένα ραντεβού με ανήλικη. Ζήτησε βοήθεια και σταμάτησε να πίνει. Ως προς τους ισχυρισμούς για εθισμό στην κοκαΐνη, τους διέψευσε κατηγορηματικά.

Το 2003 έγινε ο διάδοχος του Μπράουν στη δημαρχία και νεότερος δήμαρχος της πόλης, για πάνω από έναν αιώνα. Ήταν 36 ετών.

Έγινε αυτός που το 2004 αποφάσισε να εκδίδονται άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια, αψηφώντας τη νομοθεσία της Καλιφόρνια και την πίεση του Προέδρου Τζορτζ Μπους, για συνταγματική απαγόρευση.

Από την ανάδειξη του Σαν Φρανσίσκο στην πρώτη πόλη των ΗΠΑ που αναγνώρισε το γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων, έως την ανατροπή των αδειών από τα δικαστήρια, είχαν παντρευτεί περισσότερα από 4.000 ζευγάρια.

Η ανυπακοή του Νιούσομ τον έκανε γνωστό σε όλη τη χώρα, ως προοδευτικό πρωταθλητή. Αποθεώθηκε και όταν εφάρμοσε την καθολική υγειονομική περίθαλψη σε ανασφάλιστους κατοίκους.

Στα χρόνια του, η Καλιφόρνια έχει γίνει “πολιτεία καταφύγιο” για τους τρανς νέους, έχουν παυθεί οι εκτελέσεις, έχουν περάσει νόμοι για την ασφάλεια των όπλων και έχουν προωθηθεί πολιτικές για το κλίμα.

Το 2006 γνώρισε την ηθοποιό και σκηνοθέτη, Τζένιφερ Σίμπελ, σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2008, στο ράντσο των πεθερικών στη Μοντάνα. Σήμερα έχουν τέσσερα παιδιά.

Η «πρώτη σύντροφος» (και όχι πρώτη Κυρία) της Καλιφόρνια, όπως έχει ζητήσει να αναφέρεται, είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της ισότητας των φύλων και της ψυχικής υγείας. Το έργο της, ωστόσο έχει δεχθεί κριτική για τη λήψη δωρεών από εταιρείες με κρατικά ρυθμιζόμενα συμφέροντα.

Ο κυβερνήτης που κάνει εκστρατεία εναντίον των “αυταρχικών ηγετών”

Έχοντας τακτοποιήσει και την προσωπική του ζωή, το 2010 ο Νιούσομ έγινε αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια, υπό τον Τζέρι Μπράουν. Έμεινε στο πόστο και στις εκλογές του 2014, για να υποστηρίξει προοδευτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Πρότασης 62 για την κατάργηση της θανατικής ποινής (η οποία απέτυχε) και των μεταρρυθμίσεων στην ποινική δικαιοσύνη.

Είχε αποκτήσει “ρεύμα” που τον έκανε κυβερνήτη της Καλιφόρνια, το 2018, με το 62% των ψήφων.

Δεν πρόλαβε να συνηθίσει τη νέα του καρέκλα και ήλθε αντιμέτωπος με καταστροφικές πυρκαγιές, ξηρασίες και φυσικά, τον Covid. Σε μια χώρα που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε στην πανδημία, εκείνος πήρε αυστηρά μέτρα που περιείχαν και lockdown.

Αυτό δεν άρεσε σε πολλούς που προσπάθησαν να τον ανατρέψουν το 2021. Όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά το 2022 επανεξελέγη, με το 59% των ψήφων.

Το 2023 λανσάρισε την Εκστρατεία για τη Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τους «αυταρχικούς ηγέτες» -όνομα και μη χωριό.

Έως τον Ιούλιο του 2024 είχε συγκεντρώσει 24.000.000 δολάρια. Κάπως έτσι άρχισαν οι ψίθυροι, πως μπορεί να είναι υποψήφιος για την προεδρία, στις εκλογές του 2028.

Ο πολιτικός που περιφρονεί απεριόριστα τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση του Νιούσομ με τον Τραμπ άρχισε δυο ημέρες μετά τη νίκη του στις εκλογές -στα τέλη του 2024. Ο κυβερνήτης συγκάλεσε έκτακτη νομοθετική σύνοδο, ώστε «να θωρακίσει την Καλιφόρνια έναντι του Τραμπ».

Ανακοίνωσε την παροχή χρηματοδότησης στις νομικές μάχες, για την προστασία των αμβλώσεων, της μετανάστευσης και των πολιτικών για το κλίμα.

Είχε δηλώσει ότι «οι ελευθερίες που θεωρούμε πολύτιμες στην Καλιφόρνια δέχονται επίθεση και δεν θα μείνουμε άπραγοι». Ο Τραμπ του είχε απαντήσει πως προσπαθεί “ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ την όμορφη Καλιφόρνια του έθνους μας».

Στις 24/1 του 2025 οι δυο τους συναντήθηκαν σε περιήγηση στις πληγείσες, από τις πυρκαγιές, περιοχές της Καλιφόρνια. Ο χαιρετισμός ήταν θερμός και όλα έδειχναν πως δεν υπάρχει ένταση. Λίγο αργότερα, ο Νιούσομ ενέκρινε χρηματοδότηση, για την ενίσχυση της νομικής άμυνας της Καλιφόρνια έναντι της κυβέρνησης.

Στις 9/6 ο Νιούσομ μήνυσε τον Τραμπ, για «μη εξουσιοδοτημένη ανάπτυξη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια», κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών στο Λος Άντζελες.

Την αποκάλεσε μάλιστα, «θρασύτατη κατάχρηση εξουσίας», ενώ στην αγωγή υποστηρίζει ότι η κατάληψη της εξουσίας παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ και υπερβαίνει την εξουσία του Τραμπ, καθώς έλαβε χώρα χωρίς τη συγκατάθεσή του και ήταν αδικαιολόγητη.

Ως άλλος προφήτης είχε πει ότι «η Καλιφόρνια μπορεί να είναι η πρώτη, αλλά σαφώς δεν θα τελειώσει εδώ. Η δημοκρατία θα είναι η επόμενη».

Μήνυσε και το Fox News, για 787.000.000 δολάρια, για τη χρήση «παραποιημένου υλικού» που τον έδειχνε να έχει ενημερωθεί από τον πρόεδρο. Το ποσό που ζήτησε είναι περίπου το ίδιο με εκείνο που πλήρωσε το Fox το 2023, προκειμένου να διευθετήσει μια αγωγή για δυσφήμιση που είχε καταθέσει τότε η Dominion Voting Systems.

Στις 9 Αυγούστου, ο Νιούσομ υποστήριξε τον Τραμπ, ως προς το σχέδιο αναδιανομής των περιφερειών του Τέξας και απείλησε να επανασχεδιάσει τους τους χάρτες του Κογκρέσου της Καλιφόρνια. Δήλωσε ότι «έάν το Τέξας επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να νοθεύσει τις εκλογές του 2026, η Καλιφόρνια ΘΑ είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί».

Με επιστολή του ενημέρωσε και προσωπικά τον πρόεδρο. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «αν δεν παραιτηθείτε (από το σχέδιο για το Τέξας), θα αναγκαστώ να ηγηθώ μιας προσπάθειας για την αναδιαμόρφωση των χαρτών στην Καλιφόρνια για να αντισταθμιστεί η νοθεία των χαρτών στις κόκκινες πολιτείες».

Ο Τραμπ απάντησε, χαρακτηρίζοντας τον «ανίκανο» και «δειλό». Σαν να είχε χάσει το mojo του, σαν να είχε αποκτήσει πρόβλημα με το πώς να αναχαιτίσει τον Νιούσομ.

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου, ο άνθρωπος μας παρουσίασε τον «Νόμο για την Αντιμετώπιση της Νοθείας των Εκλογών», με ηγέτες άλλων πολιτειών.

Πρόκειται για νομοθετικό πακέτο επί τροποποίησης του Συντάγματος των πολιτειών, που θα επιτρέψει στους ψηφοφόρους της Καλιφόρνια να εγκρίνουν νέους χάρτες του Κογκρέσου, σε εκλογές στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Στις 20 του μήνα, ο Μπαράκ Ομπάμα υποστήριξε το σχέδιο, με τον Νιούσομ να μην έχει σταματήσει λεπτό τις επιθέσεις στον Τραμπ. Κατάφερε να κερδίσει την εθνική προσοχή, με τους πολιτικούς αναλυτές να σχολιάζουν πως ο πρόεδρος βρήκε τον μάστορα του, κάποιον που αντιμετωπίζει ”τη φωτιά με φωτιά”.

Οι συνεργάτες του Τραμπ αντεπιτίθενται, αποκαλώντας τον Νιούσομ “fake”. Εκείνος τα ξημερώματα υπέγραψε νομοθεσία που επιτρέπει στους ψηφοφόρους της Καλιφόρνια να αποφασίσουν για τους νέους χάρτες του Κογκρέσου στις ειδικές εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2025, με τους Ρεπουμπλικάνους να καταθέτουν αγωγές για να αμφισβητήσουν το μέτρο.