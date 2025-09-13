“Unite the Kingdom”: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου για την πορεία “Unite the Kingdom”, που οργάνωσε ο ακτιβιστής της ακροδεξιάς Τόμι Ρόμπινσον.

Ως απάντηση, ακτιβιστές κατά του ρατσισμού διοργάνωσαν την πορεία “March Against Fascism” υπό την αιγίδα της οργάνωσης Stand Up To Racism (SUTR).

Οι κεντρικοί δρόμοι του Λονδίνου γύρω από το Waterloo γεμίσανε με σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας, ενώ άλλοι διαδηλωτές είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Κάποια από τα πανό που κρατούσαν έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών όπως “Σταματήστε τις βάρκες”, “στείλτε τους πίσω”, ενώ ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονται και άτομα κατά των τρανς δικαιωμάτων.

AP

Η πορεία “Unite the Kingdom” κατευθύνεται προς το Whitehall, όπου θα ακουστούν ομιλίες από προσωπικότητες όπως ο πρώην στρατηγός του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Την ίδια ώρα, η πορεία της ακροαριστερής ομάδας κατευθύνεται προς την Πλατεία του Κοινοβουλίου, με ομιλίες από πολιτικούς όπως η Diane Abbott και η Zarah Sultana.

Η αστυνομία του Λονδίνου έχει αναπτύξει περίπου 1.000 αξιωματικούς για την αποφυγή συγκρούσεων, τοποθετώντας φράχτες για να δημιουργήσει έναν “αποστειρωμένο χώρο” μεταξύ των δύο ομάδων.

Η αστυνομία εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη συμπεριφορά της ακροδεξιάς ομάδας λόγω προηγούμενων περιστατικών αντιμουσουλμανικής ρητορικής και επιθετικών συνθημάτων.

“Πιστεύουμε στον Τόμι”

Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό συντηρητικό ινφλουένσερ ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη.

«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε ο Ρόμπινσον στο Χ.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, δηλώνει ότι είναι ένας δημοσιογράφος που αποκαλύπτει τα κακώς κείμενα του κράτους. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK που έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, έχει τηρήσει αποστάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.

«Θέλουμε πίσω τη χώρα μας, θέλουμε να επανέλθει η ελευθερία του λόγου», δήλωσε η διαδηλώτρια Σάντρα Μίτσελ. «Πρέπει να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση», πρόσθεσε. «Πιστεύουμε στον Τόμι».

Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.