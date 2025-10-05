Χάος στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Αερόστατα… λαθρεμπόρων με χιλιάδες πακέτα τσιγάρων

Αερόστατα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λαθραίων προϊόντων ήταν τα αντικείμενα που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, προκάλεσαν αναταραχή στις πτήσεις και ανέστειλαν τη λειτουργία αεροδρομίου του Βίλνιους.

Ένα περίεργο αλλά ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) όταν η εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου του Βίλνιους ανεστάλη προσωρινά καθώς οι Αρχές εντόπισαν αερόστατα θερμού αέρα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων Αρχών, πρόκειται για αερόστατα που χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο και φαίνεται πως εισήλθαν από τη Λευκορωσία, ενώ ορισμένα μετέφεραν χιλιάδες πακέτα τσιγάρων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (NKVC), εντοπίστηκαν 13 με 14 αερόστατα πάνω από το Βίλνιους και τις γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων δύο πάνω από το Αεροδρόμιο του Βίλνιους. «Αυτές ήταν παραβιάσεις του εναέριου χώρου – συνολικά 25 αερόστατα εισήλθαν από τη Λευκορωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του NKVC, Ντάριους Μπούτα, στο LRT RADIO την Κυριακή.

Η Λιθουανική Υπηρεσία Αεροδρομίων ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του Αεροδρομίου του Βίλνιους έκλεισε στις 22:16 το Σάββατο λόγω των αερόστατων. Οι πτήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται εκ νέου στις 04:50 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η διακοπή επηρέασε περίπου 30 πτήσεις και 6.000 επιβάτες.

Ορισμένες πτήσεις από το Βίλνιους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις την Κυριακή λόγω ζητημάτων εναλλαγής πληρωμάτων και αεροσκαφών ενώ έξι πτήσεις – προς Ζυρίχη, Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Κουτάισι, Βαρσοβία και Κοπεγχάγη – ακυρώθηκαν.

Η Υπηρεσία Συνοριοφυλακής (VSAT) δήλωσε ότι οι συνοριοφύλακες εντόπισαν επτά από τα αερόστατα κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιοχές Σαλτσινινκάι, Βαρένα, Ντρούσκινινκαϊ, Βίλνιους και Λαζντίγιαϊ. Τα αερόστατα αυτά μετέφεραν 12.000 πακέτα τσιγάρων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της VSAT, Γκιέντριους Μισούτις.

Ο επικεφαλής του NKVC, Βιλμάντας Βιτκάουσκας, δήλωσε ότι οι ευνοϊκοί νότιοι άνεμοι επέτρεψαν στους λαθρεμπόρους να εξαπολύσουν τα αερόστατα. «Είναι πολύ σημαντικό να τα εντοπίσουμε και να διαπιστώσουμε ποιος σκοπεύει να τα παραλάβει», είπε, προσθέτοντας ότι η αστυνομία ερευνά ενεργά για τα σημεία προσγείωσης των αερόστατων.

Η αστυνομία του Βίλνιους επιβεβαίωσε ότι επιθεωρεί πιθανά σημεία προσγείωσης και έχει βρει ίχνη τσιγάρων σε αρκετές τοποθεσίες. «Μόλις οι αστυνομικοί εντοπίσουν ένα αερόστατο διαβιβάζουν τις πληροφορίες στη συνοριοφυλακή, η οποία ηγείται της έρευνας», δήλωσε το τμήμα.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, όταν 26 αερόστατα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σύμφωνα με τον Βιτκάουσκας. Ο Μισούτις είπε ότι τα αερόστατα πιθανότατα έφτασαν τόσο βαθιά στη Λιθουανία επειδή οι λαθρέμποροι τα εξαπέλυσαν όχι απευθείας από τα σύνορα, αλλά μερικά χιλιόμετρα μέσα στη Λευκορωσία. «Ανυψώνονται κάθετα και διασχίζουν τα σύνορα σε μεγάλο ύψος, μετά κατεβαίνουν πολύ πιο βαθιά στην ενδοχώρα – έτσι έφτασαν μέχρι το Βίλνιους», είπε.

Ο Βιτκάουσκας σημείωσε ότι είναι απίθανο οι λαθρέμποροι να στόχευσαν σκοπίμως στη διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί το χειρότερο σενάριο». «Οι λαθρέμποροι συνήθως εξαπολύουν τα αερόστατα εκεί όπου είναι πιο εύκολο να παραληφθεί το φορτίο – όχι κοντά στο αεροδρόμιο, όπου οι επιχειρήσεις έρευνας είναι εντατικές», είπε.

Το NKVC εξακολουθεί να προσπαθεί να διαπιστώσει πόσα από τα αερόστατα προσγειώθηκαν στη Λιθουανία και πόσα έφεραν λαθραίο φορτίο.

Τέτοια αερόστατα είχαν ήδη προσγειωθεί νωρίτερα φέτος στη Λιθουανία, ακόμα και στο αεροδρόμιο, και από το 2024 οι συνοριακοί φρουροί έχουν το δικαίωμα να τα καταρρίπτουν. Οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν μετεωρολογικά αερόστατα για να μεταφέρουν λευκορωσικά τσιγάρα και να τα πουλήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καπνός είναι πιο ακριβός.

Η Λιθουανία έχει καταγράψει 966 τέτοια αερόστατα τα οποία εισήλθαν πέρυσι στη χώρα, και 544 φέτος, σύμφωνα με τον Μπούτα. «Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μετεωρολογικών αεροστάτων από τους λαθρεμπόρους θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα, αλλά όχι ενέργεια δολιοφθοράς ή προβοκάτσια», ανέφερε ο αξιωματούχος.