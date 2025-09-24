Βίντεο: Πομπή VIP οχημάτων έκοψε τον δρόμο στον Ερντογάν – Εκνευρισμός του Τούρκου προέδρου

Φανερά εκνευρισμένος εντοπίστηκε σε δρόμο της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος της Τουρκίας, όταν τον σταμάτησε οχηματοπομπή VIP προσώπου.

Μετά τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ήρθε η σειρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να… κολλήσει στην κίνηση της Νέας Υόρκης, χτες, Τρίτη (23/9), όπου βρίσκεται για τη συμμετοχή του στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω βίντεο, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, οι αστυνομικές αρχές σταμάτησαν την κυκλοφορία για να περάσει πομπή υψηλού προσκεκλημένου, με αποτέλεσμα να τον κρατήσουν στο πεζοδρόμιο.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, ο εκνευρισμός του Ερντογάν είναι εμφανής, καθώς περιμένει συνοδευόμενος από την αντιπροσωπεία του.

Τα σχετικά βίντεο:

Υπενθυμίζεται πως, ένα αντίστοιχο απρόοπτο περιστατικό έλαβε τη Δευτέρα το βράδυ στη Νέα Υόρκη, όταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αποχωρώντας από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών όπου είχε μόλις αναγνωρίσει επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, βρέθηκε μπλοκαρισμένος σε μια κυκλική διασταύρωση από την επίσημη αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν, μάλιστα, εικόνες από το σημείο που τραβήχτηκαν από το ειδησεογραφικό μέσο Brut, το οποίο συνόδευε τον Γάλλο πρόεδρο.

Μετά από μια σύντομη συζήτηση με την τοπική αστυνομία και όντας εμφανώς σε αμηχανία, ο Μακρόν αποφάσισε να τηλεφωνήσει στον Αμερικανό ομόλογό του.

«Πώς είστε; Μαντέψτε! Εχω εγκλωβιστεί σε έναν δρόμο εξαιτίας σας» φέρεται να είπε στον Τραμπ, συνεχίζοντας μάλιστα να συνομιλεί μαζί του περπατώντας στους δρόμους της πόλης.