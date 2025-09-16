Βρετανία: Έρευνα για την MI5 διέταξε ο Κιρ Στάρμερ

Γιατί ο Κιθ Στάρμερ διέταξε έρευνα για τρεις διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την ΜΙ5.

Έρευνα για την MI5 μετά την αποκάλυψη ότι η υπηρεσία έδωσε ψευδή στοιχεία σε τρεις διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις διέταξε ο πρωθυπουργός της του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Oπως μετέδωσε η ΕΡΤ από το Λονδίνο, η υπόθεση αφορά μυστικό πληροφοριοδότη, γνωστό ως «Χ», ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με νεοναζιστικούς κύκλους και να κακοποιούσε τη σύντροφό του. Στις διαδικασίες που ακολούθησαν, η MI5 υποστήριξε ότι ακολούθησε την πολιτική «Neither Confirm Nor Deny», χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ιδιότητα του πράκτορα.

Ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας είχε παραδεχθεί σε δημοσιογράφο ότι ο «Χ» ήταν πράκτορας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις καταθέσεις που δόθηκαν στο δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο έρευνες που είχαν διεξαχθεί –μία εσωτερική και μία ανεξάρτητη– παρουσίαζαν σοβαρές ατέλειες και δεν διασφάλιζαν πλήρη διαλεύκανση.

Έτσι αποφασίστηκε η διενέργεια νέας, ανεξάρτητης έρευνας υπό την εποπτεία του Investigatory Powers Commissioner. Η MI5 και ο Γενικός Εισαγγελέας του κράτους, ο οποίος είχε καταθέσει στο δικαστήριο, παραδέχθηκαν τα λάθη τους και ζήτησαν συγγνώμη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών για στελέχη της υπηρεσίας, ανάλογα με τα πορίσματα της νέας διαδικασίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας και τον τρόπο που εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου στις δικαστικές διαδικασίες.