Χάος στις ευρωπαϊκές τράπεζες: Η PayPal άφησε 10 δισ. ευρώ σε μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις

Η αποτυχία του συστήματος ασφαλείας της PayPal άφησε ανοιχτό το δρόμο για μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις, προκαλώντας πανικό στις ευρωπαϊκές τράπεζες και μπλοκάρισμα πληρωμών 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung (SZ) αναφέρει ότι πληρωμές αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,6 δισεκατομμύρια λίρες) χρειάστηκε να μπλοκαριστούν, αφού το σύστημα ελέγχου απάτης της PayPal απέτυχε.

Η SZ αναφέρει ότι οι πληρωμές αναστάλθηκαν τη Δευτέρα, όταν οι δανειστές ανέφεραν εκατομμύρια ύποπτες απευθείας χρεώσεις από την εταιρεία πληρωμών.

Η DSGV επιβεβαίωσε στο BBC ότι υπήρξαν “περιστατικά που αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένες απευθείας χρεώσεις που ξεκίνησε η PayPal σε διάφορες πιστωτικές ιδρύματα”.

Η PayPal δήλωσε στο Reuters ότι “ορισμένες συναλλαγές από τους τραπεζικούς μας συνεργάτες και ενδεχομένως και τους πελάτες τους” επηρεάστηκαν από μια προσωρινή διακοπή υπηρεσιών.

“Εντοπίσαμε γρήγορα την αιτία και συνεργαζόμαστε στενά με τους τραπεζικούς μας συνεργάτες για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι λογαριασμοί έχουν ενημερωθεί,” δήλωσε ο εκπρόσωπος της PayPal.

Η DSGV ανέφερε ότι η PayPal “αναγνώρισε τις διαταραχές” και “διαβεβαίωσε” ότι το πρόβλημα είχε επιλυθεί.

“Οι πληρωμές προς και από την PayPal λειτουργούν και πάλι κανονικά,” δήλωσε η DSGV. “Αυτά τα περιστατικά είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις συναλλαγές πληρωμών σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία”.

“Οι εποπτικές αρχές έχουν επίσης ενημερωθεί για τα περιστατικά στην PayPal”.

Η PayPal επιδιώκει να φιλτράρει τις απάτες πριν φτάσουν στις τράπεζες μέσω ενός συστήματος ασφαλείας.

Ειδικότερα, στόχος της είναι να διαχειριστεί τις ψεύτικες απευθείας χρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από εγκληματίες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους αυτές οι χρεώσεις δημιουργούνται, αλλά μια τυπική μέθοδος είναι η εξαπάτηση ενός ατόμου να παραδώσει τα στοιχεία του προσποιούμενοι ότι είναι τράπεζα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα μέσω τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τη SZ, το σύστημα φιλτραρίσματος της PayPal δεν λειτουργούσε σωστά τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να αποσταλούν μη ελεγμένες απευθείας χρεώσεις μαζί με τις νόμιμες σε τράπεζες.

Οι μετοχές της PayPal υποχώρησαν κατά 1,9% την Τετάρτη μετά την δημοσίευση της αναφοράς.