Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, καθώς εντείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα κλιμακώνεται με συνεχείς βομβαρδισμούς, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν την Πόλη. Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για την ανθρωπιστική κρίση.

Ο στρατός του Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στη Γάζα, επιφέροντας μια σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις του πολέμου. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες φάσεις, η τρέχουσα επιχείρηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών να ισοπεδώνονται.

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει εκτεταμένη απομάκρυνση των πολιτών από την πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός έχει προειδοποιήσει όλους τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη ενόψει μιας μεγάλης χερσαίας επιχείρησης. Σήμερα, ανακοίνωσαν ότι περίπου 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα και έχουν μετακινηθεί νότια. Παράλληλα, το Ισραήλ ανέφερε ότι κατέστρεψε έναν ουρανοξύστη που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για την εκτέλεση επιθέσεων κατά των στρατευμάτων του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η Γάζα είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς, ωστόσο, η απόφαση για την κατάληψη της πόλης έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η εντατικοποίηση της επίθεσης σε μια περιοχή όπου έχει ήδη κηρυχθεί σε λιμό, θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και θα οδηγήσει τους πολίτες σε μια «ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή».

Οι κάτοικοι της Γάζας καταγγέλλουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει στοχεύσει σχολεία και αυτοσχέδια καταφύγια, ενώ πολλές φορές οι προειδοποιήσεις για τις επιθέσεις δίνονται μόλις λίγα λεπτά πριν από τους βομβαρδισμούς. Πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν μέσα στη νύχτα προς τη δυτική Γάζα.

«Δραπετεύσαμε από βέβαιο θάνατο, ο σύζυγός μου, τα τρία μας παιδιά και εγώ», δήλωσε η Σάλι Ταφέις, μητέρα που καταφεύγει στη Γάζα. «Ο αδελφός μου πέθανε στην αγκαλιά μου μετά από πυροβολισμό από drone. Τρέξαμε στο σκοτάδι προς τη δυτική Γάζα.»

Ο ισραηλινός στρατός έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους να μετακινηθούν νότια, όμως πολλές οικογένειες δηλώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για τη μετακίνηση, η οποία κοστίζει μέχρι 1.100 δολάρια (800 λίρες). Η Χαμάς εντείνει τις εκκλήσεις για να παραμείνουν οι κάτοικοι στην πόλη και να αντισταθούν στην εκκένωση.

Ο Ρουμπέιν Χαλέντ, πατέρας εννέα παιδιών που προετοιμάζεται να μετακινηθεί νότια, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. «Ο ιμάμης της Χαμάς στις προσευχές της Παρασκευής κατηγόρησε όποιον εγκαταλείπει τη Γάζα για δειλία», είπε. «Αλλά γιατί δεν λέει στους ηγέτες της Χαμάς να παραδοθούν και να απελευθερώσουν τους Ισραηλινούς ομήρους ώστε να σταματήσει ο πόλεμος; Δεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κάποιες ανατολικές συνοικίες που παραμένουν ανέγγιχτες από επιθέσεις του Ιανουαρίου, αλλά η τρέχουσα εκστρατεία φαίνεται να στοχεύει στην κατάρρευση ολόκληρων περιοχών.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε έντονα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο BBC, μετά την ισραηλινή επίθεση σε στελέχη της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Ο εκπρόσωπος, Ματζέντ Αλ-Ανσαρί, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να «αντιμετωπίσει το πρόβλημα του Νετανιάχου». Εξήγησε ότι η επίθεση αυτή αποδεικνύει ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «ποτέ δεν είχε πρόθεση να υπογράψει συμφωνία ειρήνης» για τη Γάζα και αντίθετα «πιστεύει ότι μπορεί να αναμορφώσει τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με την εικόνα του».

Η επίθεση στο Κατάρ οδήγησε στο θάνατο πέντε μέλη της Χαμάς και έναν αξιωματικό ασφαλείας του Κατάρ. Παρά τη δήλωση της Χαμάς ότι δεν έχασαν ανώτερους ηγέτες, οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι στοχεύτηκαν οι «εγκέφαλοι» της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, δήλωσε ότι το Κατάρ δεν είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την επίθεση, και έλαβε τηλεφώνημα από αξιωματούχο των ΗΠΑ μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξή της.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι τουλάχιστον 64.803 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, ενώ η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.