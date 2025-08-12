Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθετικές επιχειρήσεις

Νέα δήλωση του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος έχει μείνει εκτός της συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντιθέτως, κάνουν κινήσεις που δείχνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις» έγραψε στην πλατφόρμα X, χωρίς να διευκρινίσει το σημείο.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «σε τέτοιες συνθήκες, είναι σημαντικό η ενότητα του κόσμου να μην απειλείται».