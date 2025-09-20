Ζελένσκι: “Οι σύμμαχοι να μη χάνουν χρόνο – Η Ευρώπη να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία”

Ο Ζελένσκι θα καλέσει τον Τραμπ να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία στη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία στη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ενώ προέτρεψε τους συμμάχους της Ουκρανίας να «σταματήσουν να χάνουν χρόνο».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει νέες κυρώσεις σε περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν αρνηθεί να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο ή να συμφωνήσει σε εκεχειρία. «Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και δεν υπάρξουν κινήσεις προς την ειρήνη, περιμένουμε κυρώσεις», είπε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα λάβει μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιήσει τις απειλές. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν «μεγάλες κυρώσεις» – αλλά μόνο αφού όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να βάλουν δασμούς στην Κίνα, έναν ακόμη μεγάλο εισαγωγέα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον ρυθμό των εξελίξεων. Είπε ότι το να «δένονται» πιθανές αμερικανικές κυρώσεις με απαιτήσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες να κινηθούν πρώτες «επιβραδύνει την πίεση προς τον Πούτιν».

«Ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει δυναμική δράση από την Ευρώπη. Νομίζω ότι χάνουμε πολύ χρόνο αν δεν επιβάλλονται κυρώσεις ή αν δεν λαμβάνονται βήματα που περιμένουμε πολύ από εκείνον [τον Τραμπ]», είπε ο Ζελένσκι από το προεδρικό του γραφείο.

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 600 drones και πυραύλους το Σάββατο, σύμφωνα με την Ουκρανία.

Οι στενοί σύμμαχοι του Τραμπ, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, έχουν αρνηθεί να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς με τη Μόσχα. Είναι τα δύο τελευταία μέλη της ΕΕ που αγοράζουν ακόμη ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Ντρουζμπά. Η Ουκρανία τον βομβάρδισε τον περασμένο μήνα, προκαλώντας οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει «ολόκληρη η Ευρώπη» να επιβάλει κυρώσεις. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να «σπρώξει» τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν περισσότερα και σημείωσε ότι η φιλορωσική κυβέρνηση της Σλοβακίας πιθανόν να ανταποκριθεί στην αμερικανική πίεση. «Όλοι κοιτάζουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Επανέλαβε τη διάθεσή του να συναντήσει τον Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα – είτε κατ’ ιδίαν, είτε «τριμερώς», με τον Αμερικανό πρόεδρο παρόντα. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν τα «βασικά αίτια» της σύγκρουσης, εννοώντας την ουκρανική υποταγή.

Κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη ο Ζελένσκι θα επιδιώξει επίσης να διευκρινίσει τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας είναι διατεθειμένες να δώσουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διευθέτησης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έθεσε αυτό το ζήτημα στον Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψη του τελευταίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις συνομιλίες τους την Πέμπτη στο Τσέκερς.