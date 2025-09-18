Ζελένσκι: Σε αντεπίθεση στο μέτωπο του Ντονέτσκ ο ουκρανικός στρατός

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφτηκε το Ντονέτσκ και δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν ανακτήσει επτά οικισμούς.

Ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποιούν αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, όπου το Κίεβο έχει ανακτήσει επτά οικισμούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίσκεψή του στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή (Ρωσία) την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την έναρξη της επιχείρησης, είπε, προσθέτοντας ότι πάνω από 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα και άλλοι εννέα οικισμοί είχαν «εκκαθαριστεί από τους κατακτητές».

Δεν διευκρίνισε πότε ξεκίνησε η επιχείρηση. Περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή της Ντομπροπίλια, μια περιοχή στην οποία έγινε ταχεία ρωσική προέλαση στα μέσα Αυγούστου και γύρω από το κέντρο του Ποκρόφσκ.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο που μαίνεται από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία κατέχεται μόνο εν μέρει από τη Ρωσία, αλλά την οποία η Μόσχα θέλει να εγκαταλείψει το Κίεβο πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει το πεδίο των πιο έντονων μαχών.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, περίπου 40 χλμ. από την Ντομπροπίλια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει σε απόσταση 8 χλμ. από την πόλη, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως κρίσιμος κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται ένα τμήμα της πρώτης γραμμής.