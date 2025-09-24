Ζελένσκι στον ΟΗΕ: “Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει”

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προειδοποίησε για την παγκόσμια διάσταση των απειλών κατά της διεθνούς ασφάλειας και κάλεσε για ισχυρές συμμαχίες και επενδύσεις σε όπλα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι απειλές κατά της διεθνούς ασφάλειας είναι παγκόσμιες και ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί μόνο την αρχή της διεθνούς αναταραχής.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο Ζελένσκι είπε: «Αγαπητοί ηγέτες, αγαπητοί φίλοι και όλοι αυτοί που μπορείτε να γίνετε φίλοι μας, γιατί επιθυμείτε ασφάλεια και ειρήνη όπως κι εμείς. Κανείς άλλος από εμάς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Μόνο ισχυρές συμμαχίες, μόνο ισχυροί εταίροι και μόνο τα δικά μας όπλα».

Ο Ουκρανός ηγέτης υποστήριξε ότι ο 21ος αιώνας δεν διαφέρει πολύ από το παρελθόν, και ότι αν μια χώρα επιθυμεί ειρήνη, πρέπει να επενδύσει σε όπλα. «Όχι το διεθνές δίκαιο, όχι η συνεργασία, αλλά τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», είπε.

Τόνισε μάλιστα πως, οι διεθνείς θεσμοί έχουν αποτύχει να αποτρέψουν την επιθετικότητα, ενώ αναφέρθηκε στις τραγικές καταστάσεις με τις οποίες έχουν έρθει αντιμέτωπες περιοχές όπως η Παλαιστίνη, η Σομαλία και το Σουδάν, όπου οι άνθρωποι υποφέρουν από πολέμους και η διεθνής κοινότητα περιορίζεται σε δηλώσεις. Παράλληλα, ανέφερε την ανάγκη για πιο ισχυρή διεθνή στήριξη για τη Συρία.

Όσον αφορά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται αδιάκοπα, με χιλιάδες Ουκρανούς να χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα, ενώ η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τη σύγκρουση και να διαπραγματευτεί για εκεχειρία. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην απαγωγή χιλιάδων παιδιών από τη Ρωσία, τα οποία και έχει αρχίσει να επαναπατρίζει η Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να βομβαρδίζει περιοχές κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας την αδυναμία των διεθνών θεσμών να σταματήσουν αυτήν την κατάσταση.

Μιλώντας για τα υπόγεια σχολεία και τα καταφύγια που έχουν κατασκευαστεί σε όλη την Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος ρώτησε την αίθουσα: «Έχετε παρόμοια προστασία από απειλές στη χώρα σας; Τα γεγονότα είναι απλά. Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο, από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα λιμάνια ή τα πλοία του κόσμου αργότερα. Είναι ευκολότερο από έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών» είπε.

AP

Επίσης, αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά σε χώρες της Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία, τονίζοντας ότι η συμμετοχή σε στρατιωτικές συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ, δεν εγγυάται αυτομάτως την ασφάλεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στη Μολδαβία, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει να χάσει και τη Μολδαβία» και υπενθύμισε πως η διεθνής κοινότητα αδιαφόρησε όταν η Γεωργία υπήρξε στόχος της ρωσικής επιθετικότητας, κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί για τη Μολδαβία.

Αναφερόμενος στη γενικότερη αποσύνθεση του διεθνούς δικαίου και την άνοδο της βίας και των όπλων, ο Ζελένσκι επεσήμανε την εξάπλωση της τεχνολογίας πολέμου, όπως τα drones, και την αδυναμία των διεθνών θεσμών να προστατεύσουν αποτελεσματικά τις χώρες από τις απειλές.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια «καλή συνάντηση».

Η ομιλία του Ζελένσκι έκλεισε με δραματική προειδοποίηση για τον κίνδυνο παγκόσμιας καταστροφής εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: «Αν δεν υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τότε κανένα μέρος του κόσμου δεν θα είναι ασφαλές», τόνισε.

Η έκκλησή του προς τους ηγέτες του κόσμου ήταν σαφής: «Η ασφάλεια δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα για όλους. Αν δεν υπάρξουν εγγυήσεις για την Ουκρανία, τότε τίποτα δεν μας εξασφαλίζε».