Αρωματικά χώρου για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα στο σπίτι

Δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο σπίτι σας με συναρπαστικές μυρωδιές που ξυπνούν τις αισθήσεις και η οποία θα σας κάνει να αισθάνεστε ηρεμία, γαλήνη και ευεξία. Δείτε το σαν «τονωτική ένεση» μετά τα ξενύχτια των γιορτών.

Τα αρωματικά χώρου με στικ, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε αρώματα γλυκά, μπαχαρικών, εσπεριδοειδών, ζαχαρένια, είτε σε πιο καθαρές χειμωνιάτικες νότες όπως πεύκο, έλατο, σφένδαμος κλπ ή ακόμα και αν προτιμάτε πιο προχωρημένες οσφρητικές προτάσεις είναι η τέλεια λύση για εύκολο και συνεχή αρωματισμό του σπιτιού σας.

Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα προϊόντα που ανακαλύψαμε!

Συνδυάζουν το γλυκό, λουλουδένιο άρωμα του Ιερού Λωτού με τη θρεπτική δύναμη του βιολογικού Λευκού Τσαγιού, χαρίζοντας μια ιδιαίτερη ζεστή αίσθηση. Ιδανικό για χρήση σε όλους τους χώρους του σπιτιού: από το σαλόνι μέχρι το μπάνιο και την κουζίνα. Τα 230ml στα 27,50€

Άρωμα από αποξηραμένο στον ήλιο βαμβάκι συνδυασμένο με νότες πράσινων φύλλων, λευκών λουλουδιών και ίχνη λεμονιού. Fresh & Clean αίσθηση για τον χώρο που θα το τοποθετήσετε. Τα 120ml στα 25,00€

Έχετε γυρίσει ποτέ σπίτι από μια μακρά ημέρα εργασίας και θέλετε με το που ανοίγετε τη πόρτα να νιώσετε ότι βρίσκεστε έστω και νοερά σε μακρινά, εξωτικά μέρη? Για να μεταταφερθείτε σε μια τροπική καλοκαιρινή βραδιά της καραιβικής επιλέξτε το Essentials Reggae Summer αρωματικό χώρου. Τα 100ml στα 14,90€

Το αρωματικό χώρου FRAGA της Blomus, αποτελείτε από ένα υψηλής ποιότητας τσιμεντένιο δοχείο. Στο εσωτερικό της βάσης βρίσκεται κρυμμένη μια γυάλινη φιάλη την οποία την γεμίζεται με το αρωματικό υγρό. Το άρωμα "Soft Linen" είναι ένας συνδυασμός από άρωμα λουλουδιών με μια νότα από γλυκά βότανα. Τα 100ml στα 36,50€

Για μια πιο POP διάθεση και ένα εκλεπτυσμένο άρωμα θαλασσινής αύρας και ανθέων αμυγδαλιάς να πλανάται στην ατμόσφαιρα επιλέξτε το Do you Believe in Magic. Τα 100ml στα 14,00€