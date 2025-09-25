Δεν είναι αυτό που νομίζεις οι φυσαλίδες που βγάζουν τα ψάρια

Ένας καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας εξηγεί βασικά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τα ψάρια: πώς κοιμούνται και γιατί βγάζουν φυσαλίδες.

Ενώ έχουμε άμεση και τακτική επαφή με ψάρια, δεν γνωρίζουμε πολλά και βασικά πράγματα για αυτούς τους οργανισμούς.

Για παράδειγμα, πώς κοιμούνται αφού δεν έχουν βλέφαρα. Ή τι αναπνέουν: νερό ή αέρα; Και εν πάση περιπτώσει, πού μπορεί να οφείλονται οι φυσαλίδες που βγάζουν.

Ο καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Rice University, Δρ Kory Evans απάντησε σε όλες, σε κάλεσμα που του έκανε το Tech Support του Wired.

Κοιμούνται τα ψάρια;

Η απάντηση στην ερώτηση αν κοιμούνται τα ψάρια, είναι “ναι. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μέρος του εγκεφάλου τους “σβήνει”, αλλά εξακολουθούν να μπορούν να αναπνέουν. Αυτό φαίνεται από την κίνηση των βράγχιων».

Όταν κοιμούνται τα ψάρια «έχουν μειωμένη ανταπόκριση στα ερεθίσματα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κοιμούνται και να πέφτουν πάνω σε άλλα ψάρια που επίσης, ξεκουράζονται».

Η κίνηση των βράγχιων δείχνει πως τα ψάρια αναπνέουν.

Νερό ή αέρα;

Τι αναπνέουν τα ψάρια

Το νερό διέρχεται από το στόμα των ψαριών και βγαίνει από τις βραγχιακές σχισμές για την αναπνοή. «Τα βράγχια είναι πολύ ευαίσθητα. Συχνά αποτελούνται από ένα ή δυο σειρές κυττάρων, καθώς πρέπει να παραμένουν λεπτά, ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή αερίων», λέει o Δρ Evans.

Η εσωτερική δομή είναι στην ουσία, τα βραγχιακά δόντια.

Τα βραγχιακά άκανθα, όπως είναι ο επιστημονικός όρος, είναι οστέινες δομές που βοηθούν στο φιλτράρισμα της τροφής από το νερό «δεδομένου ότι τα ψάρια κολυμπούν σε συστάδα πλαγκτόν με ανοιχτό το στόμα και τα “δόντια” παγιδεύουν το πλαγκτόν και επιτρέπουν στο νερό να περάσει».

Τα βράγχια είναι καλυμμένα με μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία, που “τραβούν” το οξυγόνο από το νερό, όπως περνάει. Στη συνέχεια, το οξυγόνο απορροφάται στο αίμα των ψαριών και την ίδια στιγμή το ζώο απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και διώχνει το εναπομείναν νερό μακριά του, μέσω των σχισμών που υπάρχουν στα βράγχια.

Αν βγάλουμε όμως, ένα ψάρι από το νερό, τα βράγχια στεγνώνουν και καταρρέουν. Έτσι, είναι αδύνατο να αναπνεύσει.

Τι είναι οι φυσαλίδες που βγάζουν τα ψάρια

Οι φυσαλίδες που βλέπουμε να βγάζουν οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, ανάλογα με το είδος και τη συμπεριφορά τους.

Ο ένας είναι όντως, η αναπνοή, με φούσκες αέρα ή διοξειδίου του άνθρακα να εμφανίζονται κατά την επεξεργασία του νερού, ειδικά αν αυτό έχει πολλά διαλυμένα αέρια.

Υπάρχουν και είδη που παράγουν φυσαλίδες για να δημιουργήσουν φωλιές για αναπαραγωγή -οι αρσενικοί τις “βγάζουν” στην επιφάνεια του νερού, για να ενημερώσουν πού τοποθετούνται τα αυγά.

Στα ενυδρεία, οι φούσκες μπορεί να προέρχονται από αεραντλίες ή φίλτρα που προσθέτουν οξυγόνο στο νερό. Επίσης, αν το νερό είναι υπερκορεσμένο με αέρια (π.χ. λόγω υψηλής θερμοκρασίας ή πίεσης), τα ψάρια μπορεί να απελευθερώνουν φυσαλίδες κατά την αναπνοή.

Μια άλλη περίπτωση, είναι οι φυσαλίδες από αέρια της κύστης. «Ένα είδος, όπως το Dojo loach (ψάρι μονομάχος), έχει τη δυνατότητα να απελευθερώνει αέρια από τον πρωκτό, για να καταδυθούν πιο βαθιά», εξήγησε ο Δρ Evans.