Eσύ ακόμα πετάς τη φλούδα από την μπανάνα;

Η μπανάνα είναι “φάρμακο”. Μελέτη δείχνει πως η φλούδα της μπανάνας δίνει γενναία ποσότητα στοιχείων που προστατεύουν από τον καρκίνο.

H μπανάνα είναι προορισμός για όσους ανθρώπους δεν θέλουν να έχουν κράμπες. Δηλαδή, όλους μας. Το κάλιο, το μαγνήσιο και το ασβέστιο που έχει το φρούτο, βοηθά να ανακουφιστούμε από τις κράμπες που οφείλονται στην έλλειψη αυτών των ηλεκτρολυτών.

Επιστημονικά δεδομένα έχουν δείξει πως μια μέση μπανάνα είναι “φάρμακο”, καθώς δίνει καλή ποσότητα υδατανθράκων, νερό, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, συν λίγη πρωτεΐνη και καθόλου λίπος.

Χάριν των πολλών διαλυτών φυτικών ινών, βελτιώνει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα και ρυθμίζει την όρεξη, επιβραδύνοντας την κένωση του στομάχου σας.

Μελέτες υποδηλώνουν πως η πηκτίνη, ίνα που βρίσκεται στις μπανάνες, βοηθά στην πρόσληψη της δυσκοιλιότητας και μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πολλά χαρακτηριστικά του φρούτου, το καθιστούν τροφή, φιλική προς την απώλεια βάρους, καθώς μας βοηθά να μένουμε χορτάτοι., ενώ το κάλιο που έχει (10% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης) υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, όπως και οι τύποι ισχυρών αντιοξειδωτικών που έχει. Το κάλιο εν τω μεταξύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην υγιή λειτουργία των νεφρών.

Είναι η τέλεια επιλογή για όσους ασκούνται, καθώς περιέχει εύπεπτους υδατάνθρακες, μαζί με κάλιο και μαγνήσιο που λειτουργούν ως ηλεκτρολύτες, που βοηθούν τους μυς να χαλαρώσουν και να λειτουργήσουν σωστά, προλαμβάνοντας τις κράμπες που λέγαμε νωρίτερα.

Πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι ευεργετικό είναι και το μέρος της μπανάνας που συνηθίζουμε να πετάμε: η φλούδα.

Η φλούδα της μπανάνας καταπολεμά τον καρκίνο

Σύμφωνα με τη δημοσίευση εργασίας, όταν φλούδες μπανάνας ζεματίζονται, αποξηραίνονται και αλέθονται, μπορούν να ψηθούν σε προϊόντα που έχουν εξίσου καλή -αν όχι καλύτερη- γεύση από αυτά που παρασκευάζονται με σιτάρι.

Όταν τα προϊόντα του πειράματος δοκιμάστηκαν γευστικά, οι καταναλωτές ανέφεραν ότι ήταν εξίσου ευχαριστημένοι με τις γεύσεις, όσο και με τα μπισκότα ζάχαρης.

Αυτό το “αλεύρι” δίνει γενναιόδωρη ποσότητα μετάλλων και θρεπτικών συστατικών που καταπολεμούν τον καρκίνο.

Οι ερευνητές έβαλαν αλεσμένη φλούδα μπανάνας σε μπισκότα με ζάχαρη και είδαν πως περιείχαν πολύ περισσότερες φυτικές ίνες, μαγνήσιο, κάλιο και αντιοξειδωτικές ενώσεις.

Τονίστηκε ότι η υπερβολική ποσότητα φλούδας μπανάνας είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν τα μπισκότα κάπως πιο καφέ και σκληρά “πιθανώς, λόγω όλων των επιπλέον φυτικών ινών».

Έδωσαν ως σωστή ποσότητα το 7.5% -επί του συνόλου- και ενημέρωσαν ότι τα προϊόντα διατηρούνται για τρεις μήνες, σε θερμοκρασία δωματίου.

Ενώ η μελέτη εξέτασε μόνο τις συνέπειες της προσθήκης φλούδας μπανάνας σε ψημένα μπισκότα, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η χρήση αλευριού με φλούδα μπανάνας σε ψωμιά, κέικ και ζυμαρικά επίσης, αξίζει να εξεταστεί.

Εργασία για το κέικ με φλούδα μπανάνας διαπίστωσε ότι η κίτρινη φλούδα του φρούτου παρέχει ένα φυσικό χρώμα τροφίμων στο ψημένο προϊόν, καθώς και ένα θρεπτικό boost.