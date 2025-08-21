Η χειρότερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας

Ο καρδιολόγος Wlliam Kraus προειδοποιεί και σου εξηγεί πότε πρέπει να καταναλώσεις το φαγητό σου για να προστατεύσεις την υγεία σου.

Είναι συνηθισμένο να τρώμε συνεχώς μέσα στη μέρα, από το πρωινό μέχρι ένα σνακ αργά το βράδυ. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο διατροφής έχει αρχίσει να αμφισβητείται, καθώς φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τόσο την απώλεια βάρους όσο και τη συνολική υγεία.

Οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι το συχνό τσιμπολόγημα αποτελεί παγίδα που εμποδίζει την απώλεια κιλών, επισημαίνοντας ότι τα σνακ δεν είναι πάντα απαραίτητα. Αντίθετα, η διαλειμματική νηστεία, που περιορίζει την κατανάλωση φαγητού σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, μπορεί να προσφέρει οφέλη για την καρδιά και τον έλεγχο του σακχάρου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το τελευταίο γεύμα της ημέρας θα πρέπει να είναι το βραδινό και να καταναλώνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η συμβουλή του καρδιολόγου

Όπως δήλωσε ο Δρ. William Kraus, καρδιολόγος στο Duke Health και καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke: “Η πιο σημαντική μου σύσταση προς κάθε ασθενή είναι να αποφεύγει το φαγητό μετά το βραδινό”. Ο ίδιος ακολουθεί σταθερό πρόγραμμα γευμάτων και δεν τσιμπολογά για να διατηρεί υγιές βάρος.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι αυτοί που καταναλώνουν σνακ και αναψυκτικά το βράδυ, κυρίως μπροστά στην τηλεόραση, υιοθετώντας μια ακόμη ανθυγιεινή συνήθεια.

Γιατί έχει σημασία

Όταν το φαγητό καταναλώνεται αργά το βράδυ, είναι πιο πιθανό να αποθηκευτεί ως λίπος αντί να καεί για ενέργεια, προειδοποιεί ο Kraus. Επιπλέον, η κατανάλωση τροφής πριν τον ύπνο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.

Η βραδινή υπερκατανάλωση τροφής έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, υψηλής χοληστερίνης, καρδιοπαθειών και σκλήρυνσης των αρτηριών. Αυτό πιθανόν συμβαίνει επειδή το σώμα αναγκάζεται να χωνεύει, την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να “ξεκουράζεται”.

Η διαλειμματική νηστεία θεωρείται ότι μπορεί να προστατεύει την καρδιά, μειώνοντας τη φλεγμονή, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Πρακτικές συμβουλές

Η ιατρική συνεργάτιδα του NBC News, Δρ. Natalie Azar, προτείνει να σταματάμε να τρώμε τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο. Έτσι, το σώμα μπαίνει σε φάση νυχτερινής νηστείας και αξιοποιεί τα αποθέματα λίπους για ενέργεια.

Η διαλειμματική νηστεία είναι μια δημοφιλής επιλογή , όπου η κατανάλωση φαγητού περιορίζεται σε οκτώ ώρες, όπως για παράδειγμα κατά τις ώρες 10 π.μ.–6 μ.μ., επιτρέποντας να ολοκληρώνονται τα γεύματα σχετικά νωρίς.

Ωστόσο για να αποφύγουμε την πείνα μετά το τελευταίο μας φγεύμα, συνιστάται να καταναλώνουμε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.