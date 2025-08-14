Στην αγορά το πρώτο φέρετρο από… μανιτάρια και ίνες κάνναβης

Oλλανδοί οικολόγοι κατασκεύασαν το πρώτο φέρετρο που δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα και «εμπλουτίζει τη φύση με τον πιο φυσικό τρόπο».

Εταιρεία της Ολλανδίας που δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής οικολογικών προϊόντων κηδείας, είχε ως στόχο να βρει τρόπους, ώστε να μη βλάπτουμε τον πλανήτη και μετά θάνατον «κόβοντας αρχαία δέντρα, εκπέμποντας CO₂ και μολύνοντας το έδαφος με τοξικές χημικές ουσίες.

Τι θα γινόταν αν η τελευταία μας πράξη δεν άφηνε πληγή, αλλά έθρεφε τη γη για τους αγαπημένους μας;».

Κάπως έτσι oι άνθρωποι της, απόφοιτοι του Delft University of Technology, παλαιότερου και μεγαλύτερου δημόσιου τεχνικού πανεπιστημίου της Ολλανδίας, άρχισαν τη διαχείριση ζωντανών οργανισμών που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα δέντρα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φέρετρων.

Βρήκαν τη λύση στο δάσος και συγκεκριμένα στο μυκήλιο, το φυτικό μέρος ενός μύκητα που αποτελείται από μικροσκοπικές ίνες και αναπτύσσεται σε διάφορα υποστρώματα, όπως στο έδαφος, το ξύλο και άλλα οργανικά υλικά. Συχνά είναι υπεύθυνο για την αποσύνθεση της οργανικής ύλης στο περιβάλλον

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μυκήλια σχηματίζουν καρποφόρα σώματα, όπως τα μανιτάρια.

«Μετασχηματίζει συνεχώς τη νεκρή οργανική ύλη σε νέα ζωή, απελευθερώνοντας θρεπτικά συστατικά. (Πρόκειται για) Μια ήσυχη δύναμη, που τροφοδοτεί τον κύκλο της ζωής κάτω από τα πόδια μας», έγραψαν οι δημιουργοί του πρώτου φέρετρου στον κόσμο από μανιτάρια και ίνες κάνναβης.

«Επιστρέφει πλήρως στη γη μέσα σε 45 ημέρες, εμπλουτίζοντας τη φύση με τον πιο φυσικό τρόπο.

Είναι επενδυμένο με ένα μαλακό στρώμα από βρύα (με άλλες φυσικές επενδύσεις διαθέσιμες) και είναι πιστοποιημένο για φυσική ταφή, παραδοσιακή ταφή και αποτέφρωση.

Είναι μια εγκάρδια επιλογή για όσους επιθυμούν να προσφέρουν πίσω στη φύση και να αφήσουν τον κόσμο καλύτερο στις επόμενες γενιές».

Ιδού λοιπόν, το μοντέλο που ονομάστηκε Cocoon, που κοστίζει 2.995 ευρώ και κάνει πράξη το «εν τόπω χλοερών».