Το καλύτερο φάρμακο για τον πονόλαιμο του air condition είναι στην κουζίνα σου

To πρώτο πράγμα που έκανε η μητέρα σου όταν ήσουν παιδί, κάθε φορά που είχες κρυολόγημα ίναι και ό,τι καλύτερο για την ανάρρωση από αναπνευστικές λοιμώξεις.

Μέρες που είναι, υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος να νιώσουμε έναν πονόλαιμο ή να αρχίσει να “τρέχει” η μύτη μας, αφού ζούμε αγκαλιά με το air condition.

Σύμφωνα με τις συμβουλές των επαγγελματιών υγείας, οφείλουμε να δώσουμε στο κρυολόγημα χρόνο να εκτονωθεί. Να κάνει τον κύκλο του. Ωστόσο, χωρίς να βγούμε από το σπίτι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, για να ανακουφίσουμε τα συμπτώματα και να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να αναρρώσει πιο γρήγορα.

Για παράδειγμα, κοιμόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο, ώστε να τακτοποιήσουμε τα της ξεκούρασης. Επίσης, πίνουμε πολλά υγρά, προκειμένου να “διώξουμε” τις τοξίνες -δια της ούρησης. Ή βράζουμε λίγο νερό και βάζουμε λεμόνι (βιταμίνη C), μέλι (ανακουφίζει το λαιμό) και κανέλα (έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες).

Στον πονόλαιμο βοηθούν οι γαργάρες με ζεστό αλατόνερο, που ειρήσθω εν παρόδω μειώνει και τη βλέννα.

Όταν έλθει η ώρα να φας κάτι, διάλεξε το go to πιάτο, για όλον τον πλανήτη, για το κρυολόγημα και τη γρίπη: είναι η κοτόσουπα.

Τι;

Νόμισες πως πρόκειται μόνο για ελληνικό έθιμο;

Ήλθε η ώρα να μάθεις πως η κοτόσουπα έχει γίνει και αντικείμενο έρευνας, ως προς το πώς μας βοηθάει όταν κρυολογούμε.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ

Την έκανε η Sandra Lucas, λέκτορας στο τμήμα Επιστημών Υγείας του University of the West of Scotland με τους συνεργάτες της και έγραψε ένα σχετικό άρθρο στο Conversation.

Ήθελε να διαπιστώσει αν υπάρχει επιστήμη πίσω από την ιδέα πως η συγκεκριμένη σούπα μας βοηθά να αναρρώσουμε από τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Βρήκε περισσότερα από 10.000 αναφορές. Εστίασε τέσσερις, υψηλής ποιότητας, μελέτες που αφορούσαν 342 συμμετέχοντες. Σε αυτές εξετάζονταν διάφορες σούπες, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής κοτόσουπας.

Όλες οι σούπες μειώνουν το χρόνο ανάρρωσης

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που έτρωγαν σούπα «ανάρρωναν έως και 2.5 ημέρες πιο γρήγορα από εκείνα που δεν έτρωγαν. Φάνηκε και ότι συμπτώματα, όπως η ρινική συμφόρηση, ο πονόλαιμος και η κόπωση ήταν ηπιότερα. Μερικοί συμμετέχοντες εμφάνισαν επίσης, μειωμένα επίπεδα δεικτών που σχετίζονται με τη φλεγμονή -δηλαδή ουσίες στο αίμα που αυξάνονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα καταπολεμά μια λοίμωξη.

Συγκεκριμένα, τα επίπεδα της IL-6 και του TNF-α – δύο πρωτεϊνών που βοηθούν στην ενεργοποίηση της φλεγμονής – ήταν χαμηλότερα σε όσους κατανάλωναν σούπα.

Αυτό υποδηλώνει ότι η σούπα μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση μιας υπερδραστήριας ανοσολογικής απόκρισης, καθιστώντας ενδεχομένως τα συμπτώματα λιγότερο σοβαρά και την ανάρρωση πιο άνετη».

Καμία από τις μελέτες δεν εξέτασε πώς η κατανάλωση σούπας επηρέασε τα καθημερινά αποτελέσματα των οξειών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Αν δηλαδή, οι άνθρωποι έπαιρναν λιγότερες ημέρες άδεια από την εργασία τους ή ήταν λιγότερο πιθανό να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

«Πρόκειται για σημαντικό κενό στα στοιχεία και κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει η μελλοντική έρευνα» εξήγησε η ειδικός.

Πάμε όμως, και στην κοτόσουπα.

Η κοτόσουπα προτιμάται σε όλον τον κόσμο, για τον πονόλαιμο και τη ρινική συμφόρηση. iStock

Για να σας προλάβω, η κατανάλωση ζεστού φαγητού θέλει προσοχή στον καύσωνα. Ναι μεν, προκαλεί μεγαλύτερη εφίδρωση, άρα εξατμίζεται περισσότερος ιδρώτας από το δέρμα μας και “πέφτει” η θερμοκρασία του σώματος μας, αλλά αυτό μας οδηγεί πιο εύκολα στην αφυδάτωση. Άρα, πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερα υγρά.

Πώς βοηθάει την κατάσταση η κοτόσουπα

«Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η κοτοσούπα μπορεί να βοηθήσει. Είναι ζεστή, ενυδατική και συνήθως πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Συστατικά όπως το σκόρδο, το κρεμμύδι, το τζίντζερ και τα φυλλώδη χόρτα έχουν αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές και ανοσοενισχυτικές ιδιότητες.

Η θερμοκρασία εν τω μεταξύ, βοηθά στην αποβολή της βλέννας, στην καταπράυνση του πονόλαιμου και στην προώθηση της συνολικής άνεσης κατά τη διάρκεια της ασθένειας.

Eίναι εύκολη στην παρασκευή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους».

Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που η κοτόσουπα κάνει δουλειά.

«Υπάρχει μια ισχυρή πολιτιστική και συμπεριφορική πτυχή στην αυτοφροντίδα που βασίζεται στα τρόφιμα: όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα τρόφιμα όχι μόνο για θρέψη, αλλά ως σκόπιμο μέρος της διαχείρισης της ασθένειας και της προώθησης της ανάρρωσης.

Σε πολλά νοικοκυριά, το φαγητό γίνεται φάρμακο όχι μόνο λόγω των συστατικών του, αλλά επειδή συμβολίζει τη φροντίδα, τη ρουτίνα και την επιβεβαίωση.

Η προηγούμενη έρευνά μου διαπίστωσε ότι οι γονείς στρέφονται συχνά σε παραδοσιακές θεραπείες, όπως η σούπα, ως πρώτη γραμμή άμυνας όταν εμφανιστεί μια ασθένεια, συχνά πολύ πριν ζητήσουν επαγγελματική ιατρική συμβουλή.

Αυτό αντανακλά ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις σπιτικές θεραπείες και τη σημασία των πολιτισμικά οικείων θεραπειών: θεραπείες που δίνουν την αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής συνοχής επειδή αποτελούν μέρος της ανατροφής ενός ατόμου ή των κοινοτικών κανόνων.

Αυτού του είδους οι θεραπείες μπορούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και την άνεση κατά την αυτοδιαχείριση ασθένειας στο σπίτι».

Η κοτόσουπα δεν αντικαθιστά το φάρμακο

Όπως γράφει η Lucas, απλές τεκμηριωμένες θεραπείες στο σπίτι μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο, δεδομένης της πίεσης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

«Βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειριστούν ήπιες ασθένειες, να μειώσουν την περιττή χρήση αντιβιοτικών και να αποφύγουν την επιπρόσθετη πίεση στους γενικούς ιατρούς ή τα τμήματα επειγόντων περιστατικών για μικρές παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια στο σπίτι.

Ακόμα και ένα απλό τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με το κοινό κρυολόγημα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη ζήτηση για ραντεβού κατά 21%, υπογραμμίζοντας πώς η χαμηλού κόστους, κατ’ οίκον φροντίδα θα μπορούσε να μειώσει την πίεση σε ολόκληρο το σύστημα».

Η επαγγελματίας υγείας τόνισε βέβαια, ότι «η κοτόσουπα δεν αντικαθιστά το φάρμακο. Παράλληλα όμως, με την ξεκούραση, τα υγρά και την παρακεταμόλη, θα μπορούσε να προσφέρει έναν απλό τρόπο για να ανακουφιστούν τα συμπτώματα και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα».