Κοιτώντας τα charts συνδρομητικής τηλεόρασης και streaming, αυτές φαίνεται να είναι οι σειρές που βλέπει το ελληνικό κοινό – και όχι μόνο – αυτόν τον καιρό.

AGENCY

Νέα τηλεοπτική παραγωγή του George Clooney, με πρωταγωνιστές τους υποψήφιους για Όσκαρ, Michael Fassbender και Jeffrey Wright, και τον πάντοτε ευπρόσδεκτο Richard Gere. Το πολιτικό θρίλερ ακολουθεί τον πρώτο σε ρόλο μυστικού πράκτορα της CIA, ο οποίος διατάσσεται να εγκαταλείψει την undercover ζωή του και να επιστρέψει στον σταθμό του Λονδίνου. Όταν όμως η σύντροφος που άφησε πίσω του επανεμφανίζεται και το ειδύλλιο αναζωπυρώνεται, η καριέρα του, η πραγματική του ταυτότητα και η αποστολή του έρχονται αντιμέτωπες με την καρδιά του.

Βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του τηλεοπτικού Top 10 της Cosmote TV από όταν έκανε πρεμιέρα.

MATLOCK

Άλλη μία σταθερή παρουσία στο τηλεοπτικό Top 10 της Cosmote TV είναι η αναβίωση του αγαπημένου νομικού δράματος Matlock, αυτή τη φορά με νέο πρόσωπο – την απαράμιλλη Kathy Bates.

Σε αυτή τη νέα εκδοχή της κλασικής σειράς, η Bates αναλαμβάνει τον ρόλο μίας λαμπρής δικηγόρου υπεράσπισης, που συνδυάζει το αιχμηρό πνεύμα με τη λαϊκή γοητεία για την επίλυση πολύπλοκων υποθέσεων. Η σειρά διατηρεί ζωντανό το πνεύμα της πρωτότυπης, αλλά με τη δυναμική ερμηνεία της Bates η φρέσκια της ενέργεια γίνεται ανάγλυφη. Οι Αμερικανοί τίμησαν το πρώτο επεισόδιο κάνοντας ρεκόρ τηλεθέασης για το CBS μετά από 5 χρόνια. Επειδή, όπως η ίδια ανακοίνωσε, αυτός θα είναι ίσως ο τελευταίος ρόλος της οσκαρικής ηθοποιού, κάνε και εσύ τα κουμάντα σου.

Στο μεταξύ, η νίκη της στα Critics’ Choice Awards στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου σε Δράμα απέναντι στην Anna Sawai του Shogun ήταν η έκπληξη της βραδιάς.

SEVERANCE: SEASON 2

Πήρε τρία χρόνια αλλά μας αποζημιώνει. Η δεύτερη σεζόν του Severance είναι εδώ και εδραιώνει τη σειρά ως την καλύτερη νέα σειρά της τελευταίας πενταετίας, ενώ κάθε νέο επεισόδιο που κυκλοφορεί εβδομαδιαία στο Apple TV ξεσηκώνει το ίντερνετ.

THE ÅRE MURDERS

Το σουηδικό νουάρ The Åre Murders βρίσκεται στο #2 στις ΗΠΑ πίσω μόνο από την επιστροφή του Sweet Magnolias, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία σειρά, σε τουλάχιστον σε 33 διαφορετικές περιοχές.

Η εξαφάνιση ενός νεαρού κοριτσιού αποκαλύπτει τα σκοτεινά μυστικά μιας φαινομενικά γαλήνιας κοινότητας στο Åre, ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Σουηδία, στη σειρά που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Viveca Sten.

CASSANDRA

Οι Prills είναι μία σύγχρονη οικογένεια που μόλις μετακόμισε σε ένα σπίτι υψηλής, άλλοτε, τεχνολογίας. Φαίνεται όμως πως το μεγαλεπήβολο σχέδιό τους, για το οποίο πήραν αυτό το ευρύχωρο ρετρό ακίνητο, θα τους κοστίσει περισσότερο μακροπρόθεσμα, μιας που το vintage AI ρομπότ τους από τη δεκαετία του 1970 ονόματι Cassandra εκπέμπει δυσοίωνα vibes.

Η νέα μίνι σειρά του Netflix είναι ένα κομψό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας/τρόμου που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μία πρωτόγονη κραυγή γυναικείας οργής. Τι γίνεται όταν ένα “έξυπνο” σπίτι παραμένει έξυπνο;

ΕΊΜΑΙ Η ΤΖΟ

Ένα ακόμη ANT1+ original ανεβαίνει στο Netflix μετά τις Σέρρες και το Σώσε Με, και όπως εκείνα, έχει παραμείνει ήδη δύο εβδομάδες στο ελληνικό Top 10 και πηγαίνει για περισσότερες.

THE NIGHT AGENT: SEASON 2

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Matthew Quirk, η πρώτη σεζόν του The Night Agent επικεντρώθηκε στον τότε χαμηλόβαθμο πράκτορα του FBI Peter, του οποίου οι προσπάθειες να σώσει τον Πρόεδρο του δίνουν την ευκαιρία να γίνει ένας Night Agent στη δεύτερη σεζόν. Η εργασία όμως στη μυστική οργάνωση της Night Action θα ωθήσει τον Peter σε έναν κόσμο όπου ο κίνδυνος είναι παντού.

Φέτος ο Gabriel Basso που υποδύεται τον Peter συνοδεύεται από τη νεόφερτη Amanda Warren. Η Warren θα υποδυθεί την Catherine Weaver, μία βετεράνο του άκρως απόρρητου ερευνητικού προγράμματος Night Action, η οποία εκπαιδεύει και επιβλέπει διάφορους Night Agents συμπεριλαμβανομένου του Peter. Έξυπνη, ιδιωτική και αποφασιστική, η Catherine υπερασπίζεται σθεναρά τους πράκτορές της, δυσκολεύεται όμως να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Peter, όταν εκείνος παλεύει ακόμα μέσα του τις προδοσίες από τις εμπειρίες του στην 1η σεζόν.

Κατά τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας της η πρώτη σεζόν του Night Agent είχε βασιλεύσει ως Νο. 1 στο παγκόσμιο Top 10 για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, και στη συνέχεια έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής πρωτότυπη σειρά streaming στις ΗΠΑ το 2023, ενώ σήμερα κατατάσσεται στην έβδομη θέση όλων των εποχών μεταξύ των αγγλόφωνων σειρών στην εσωτερική κατάταξη του streamer.

Βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα του ελληνικού Top 10 του Netflix και στο Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη.

APPLE CIDER VINEGAR

Σειρά έξι επεισοδίων του Netflix που ασχολείται με τον σκοτεινό κόσμο της κουλτούρας των influencers στον τομέα του wellness, και με όσα συνέβησαν όταν το brand μίας συγκεκριμένης influencer είχε στηριχθεί σε ένα ψέμα.

Το Apple Cider Vinegar εξερευνά την αληθινή ιστορία της Αυστραλιανής influencer Belle Gibson (Kaitlyn Dever), η οποία είχε ισχυριστεί ότι είχε θεραπεύσει τον καρκίνο εγκεφάλου της σε τελικό στάδιο, μέσω διαφόρων μεθόδων που σχετίζονταν με την υγεία και την ευεξία – και όχι μέσω της ιατρικής. Θα ανακαλυφθεί σύντομα ωστόσο πως η Belle δεν είχε ποτέ διαγνωστεί με καρκίνο, πόσο μάλλον θεραπευτεί. Ολόκληρη η καμπάνια της στα social media γύρω από αυτό – η οποία περιελάμβανε το δικό της app, το δικό της κανάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα βιβλίο μαγειρικής, ήταν μία απάτη.

Παρουσιάζοντας τη γυναικεία εμπειρία του να παραμεριζόμαστε στην ιατρική μας περίθαλψη σε έναν αντρικό κόσμο, το Apple Cider Vinegar προειδοποιεί για το πώς η γυναικεία οργή μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καπιταλισμό για να μας πουλήσει «ευεξία». Έχοντας πει αυτό, το ταλαντούχο καστ της σειράς δεν μπορεί να σώσει μία ακατάστατη ιστορία χωρίς πραγματική ανάπτυξη χαρακτήρων.

THE PITT

Βάζοντας χρονοδιακόπτη στις δοκιμασίες και τα βάσανα της νοσοκομειακής ζωής, το The Pitt του Max που στριμάρει στο Vodafone TV συνδυάζει πολλαπλές δοκιμασμένες συνταγές για να δημιουργήσει ένα φρέσκο ιατρικό δράμα. Είναι μία ρεαλιστική εξέταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Αμερική, όπως φαίνεται μέσα από τον φακό των ηρώων της πρώτης γραμμής ενός σύγχρονου νοσοκομείου στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, με το γνώριμο και αγαπητό πρόσωπο του Noah Wyle (Στην Εντατική) στα γνωστά του λημέρια.

Δεν χρειάζεται να είσαι επαναστατικός για να κάνεις καλή τηλεόραση. Χρειάζεσαι έναν δυνατό πυρήνα και το The Pitt τον έχει.

PARADISE

Ο δημιουργός του υπερεπιτυχημένου This Is Us επιστρατεύει τον πάντοτε αξιόπιστο Sterling K. Brown σε μία άνιση, αλλά διασκεδαστική μίνι σειρά για έναν πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών που αποδιοργανώνεται όταν ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. που υποδύεται ο James Marsden δολοφονείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, σε ένα εναλλακτικό σύμπαν που θα οδηγήσει σε παγκόσμιο χάος. Είναι μία από τις trending σειρές αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα προβάλλεται από το Disney Plus.