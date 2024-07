Βρεθήκαμε στο ΟΑΚΑ στους Måneskin στο πλαίσιο του Ejekt και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας για το είδωλο Damiano David.

Οι Måneskin ζουν το όνειρο κάθε συγκροτήματος που έπαιζε μουσική στα διαλείμματα του σχολείου, κάνοντας πρόβες κάτω από αφίσες των Led Zeppelin, των Nirvana και του ​​David Bowie. Παίζουν τη μουσική τους σε αρένες και ο κόσμος παραληρεί! Η μπάντα των τεσσάρων φίλων που ξεκίνησε παίζοντας στον δρόμο σε γειτονιές της Ρώμης, πέρασε από το X Factor και έφτασε να κερδίσει τη Eurovision το 2021, έχει προχωρήσει κάτι δεκάδες έτη φωτός μπροστά από το “Zitte E Buoni”.

Θέλουν να γίνουν οι παγκόσμιοι σωτήρες του ροκ εν ρολ. Θέλουν να “ξαναζεστάνουν” την παλιά ροκ και να τη σερβίρουν φρέσκια στα πρόθυμα αυτιά της Gen Z. Κάθε βήμα του ταξιδιού των Måneskin έχει έναν κοινό παρονομαστή.

Damiano David Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Θέλουν να παίζουν τη μουσική τους live μπροστά σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Από πάντα πίστευαν ότι ένα σπουδαίο live show μπορεί να κάνει τα πάντα δυνατά.

Στο Ejekt μπροστά στο ελληνικό κοινό αποθεώθηκαν σε ένα συνονθύλευμα ποπ-ροκ-πανκ και ιταλικού glam με τον ημίγυμνο Damiano David να προκαλεί λιποθυμίες.

O Damiano πέταξε το τζιν και το κοινό προσκύνησε τους Måneskin

Palaye Royale Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Όπως μάθαμε από τους ενθουσιώδεις “διπλανούς” μας, οι Bonnie Nettles και η Γερμανο-ιρλανδο-καναδή ερμηνεύτρια Alice Merton κράτησαν καλή παρέα στο κοινό στο ξεκίνημα του συναυλιακού απογεύματος. Μεγάλος ήταν ο ενθουσιασμός για τους Palaye Royale, τα τρία ατίθασα αδέλφια που μεγάλωσαν με Rolling Stones, The Who και Led Zeppelin, χάρη στη μητέρα τους που ήταν ροκ φωτογράφος της δεκαετίας του ’80.

Palaye Royale Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Ο τραγουδιστής Remington Leith πέταξε το μπλουζάκι “Blondie” που φορούσε και έμεινε και αυτός ημίγυμνος, γεμάτος τατουάζ, θυμίζοντας από μακριά κάτι από έναν… πιο θυμωμένο Damiano.

Στο κοινό βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό έφηβους και εικοσάρηδες, περισσότερες γυναίκες παρά άντρες, ενώ θα περιμέναμε περισσότερα outfit που να αντικατοπτρίζουν τη στιλιστική αφοσίωση των Måneskin στο glam rock.

Palaye Royale Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Η στιγμή για τους Måneskin έφτασε με την κιθάρα του Thomas Raggi και τα ντραμς του Ethan Torchio να κάνουν τη θριαμβευτική αρχή παίζοντας την εισαγωγή για το “Don’t wanna sleep”, από το άλμπουμ Rush! πάνω στο οποίο βασίστηκε περίπου όλη η βραδιά.

Η Victoria De Angelis σαν άλλη ‘Ζήνα η πριγκίπισσα του πολέμου’ χτύπησε ρυθμικά την γκλαμ ροκ μπότα της στη σκηνή για να προλογίσει τον έναν και μοναδικό Damiano David, που ξεπρόβαλε μέσα από τις σκιές σαν περίπου ο Μεσσίας της ροκ. Με τζιν μπουφάν, μπάγκι φαρδύ παντελόνι και μουστάκι αλα Φρέντι Μέρκιουρι, ο Damiano πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες στο να μείνει… ημίγυμνος.

Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Το κοινό ούρλιαξε σαν ένα σώμα-μια ψυχή, κρατώντας ψηλά το κινητό για το “Gossip” και τον ύμνο της Eurovision, “Zitti e Buoni” που το ακούσαμε νωρίς νωρίς με τη χαρακτηριστική ιταλική βραχνάδα του Damiano να σκίζει τα μικρόφωνα. Εδώ που τα λέμε λίγα ευρωπαϊκά συγκροτήματα μετά τους Abba έχουν αποθησαυρίσει την επιτυχία της Eurovision κάνοντας διεθνή καριέρα.

Πιθανώς την πιο κουραστική δουλίτσα στο live έκανε η κιθάρα του Thomas, ο οποίος βρέθηκε πολλές φορές στο κέντρο της σκηνής να σολάρει παίζοντας πίσω από το κεφάλι του, ξαπλωμένος ή ακόμα και απών από τα φώτα. Για την Victoria που είναι ένα σουπερμόντελ με διαβολικό χαμόγελο, κάποιες φορές αναρωτηθήκαμε αν παίζει όντως μπάσο ή αν απλώς τα δάκτυλά της μετακινούνται περίτεχνα στις χορδές για εντυπωσιασμό.

Η Victoria De Angelis Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Άνθρωπος δεν υπήρχε τριγύρω να μην ξέρει ΟΛΑ τα λόγια στα Honey (are u coming?) και στο Supermodel, με δυο κοριτσάκια να “λιποθυμούν” παραδίπλα μας για τον Damiano που αρχίζει να ιδρώνει “επικίνδυνα”. Στο Beggin’ έγινε ο αναμενόμενος πανζουρλισμός με τον 25χρονο τραγουδιστή να χαϊδεύει όλο νόημα το μικρόφωνο, σαν ροκ σταρ παλαιάς κοπής και να μας ικετεύει. Πολλά παιδιά στο κοινό κάνουν headbanging ίσως για … πρώτη φορά!

To “Own My Mind” ήρθε να μας θυμίσει όσα είχε πει ο Damiano μιλώντας για τον δίσκο Rush! – ότι δηλαδή στον δικό του “πολιτισμό” εμείς – το κοινό – είμαστε ο βασιλιάς και η βασίλισσά του και προσεύχεται στον βωμό μας. Επίσης, “η ροκ ποτέ δεν πεθαίνει” και όλα όσα ακούμε από τον δίσκο είναι εμπνευσμένα από τους Radiohead. 7 στους 10 γύρω μας δεν ξέρουν ίσως τους Radiohead, αλλά το “Ι wanna be your slave” το ξέρουν πολύ καλύτερα και από την Αντζελίνα Τζολί και την κόρη της Σιλό (τις οποίες η κάμερα είχε τσακώσει να το τραγουδούν σε συναυλία του συγκροτήματος, καλή ώρα).

Damiano David Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Παραλήρημα στη φράση “θέλω να γίνω ο σκλάβος σου” και απόλυτος συγχρονισμός στο “redemption”, κάνουν τον Damiano να κρυφοχαμογελάσει με την ανταπόκριση του κοινού.

Μετά το απέραντο σόλο του Thomas και το “Mammamia” επιτέλους ακούσαμε κάτι στα… ιταλικά. To ντελίριο “Il nome del padre” από το άλμπουμ “Teatro d’ira: Vol. I,” δεν πτόησε τους φανς του Damiano που τραγούδησαν όλα τα “Spirito Santo” και ευλόγησον, απνευστί.

Damiano David Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Ως γνωστόν, λόγω youtube και social media, πάνω κάτω το τι γίνεται στις περιοδείες μεγάλων συγκροτημάτων δεν είναι δα κάποιο παγκόσμιο μυστικό. Οπότε, περιμέναμε τον χαμό στο Kool Kids όπου ο Damiano συνηθίσει να ανεβάζει στη σκηνή φανς για ένα… πανκ σχολικό πάρτι χωρίς όρια. Η παράδοση τηρήθηκε και εδώ με μία ομάδα κοριτσιών να καταλαμβάνουν τη σκηνή, να αγκαλιάζουν τον ιδρωμένο Damiano -παίρνοντας ίσως κάποιο δείγμα DNA για να μη χαθεί το γονίδιο – και να τον καλύπτουν με μία ελληνική σημαία.

Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Η επιλογή του τραγουδιού δεν είναι τυχαία. Στο πανκ “Kool Kids” ακούμε κάποιους … άλλους Måneskin, να ψιλομιμούνται τη βρετανική προφορά και να ξεκαθαρίζουν “δεν είμαστε πανκ, δεν είμαστε ποπ, είμαστε φρικιά”. Θριαμβευτικό, κοινόβιο και χαοτικό, το τραγούδι γράφτηκε αμέσως μετά τη νίκη τους στη Eurovision και όπως λένε ήταν η στιγμή που ένιωθαν παντοδύναμοι. Αυτή την παντοδυναμία αναπαράγουν κάθε φορά που παίζουν το Kool Kids (που είναι και αυτοαναφορικό), αν και πια η Eurovision είναι μια μακρινή ανάμνηση για τους Ιταλούς που έχουν οργώσει τα κορυφαία φεστιβάλ όλου του κόσμου. Στο τέλος τα κορίτσια μας προσκύνησαν, κυριολεκτικά, τον Damiano στο βωμό των Måneskin.

O Damiano χάνεται στην αγκαλιά του κόσμου στο Kool Kids Μαρίζα Καψαμπέλη

O Thomas – ακούραστος στο παράλληλο σύμπαν του – επανέρχεται με άλλο ένα σόλο που κάτι μας θύμισε από παλιά κλασικά ροκ κομμάτια, δίνοντας τη δυνατότητα στον Damiano να ενυδατωθεί και να πετάξει μερικά ακόμα f@cking-f@cking για το καλό της πρώτης μας συνάντησης.

Μία είναι η μπαλάντα των Måneskin που έχει κάνει τεράστια επιτυχία και την φύλαξαν για να κυλήσει ένα δάκρυ στο τέλος. To “The Loneliest” βγαλμένο απ΄τη μοναξιά και εγκατάλειψη ενός… ρόκερ είναι το προσωπικό πόνημα του Damiano David για τη δυσκολία του αποχωρισμού​. Καλώς μπήκε στο φινάλε, γιατί ίσως ολοκληρώνει το παζλ της σκηνικής περσόνας του Damiano.

Μαρίζα Καψαμπέλη

O Damiano χάνεται στην αγκαλιά του κόσμου Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Ένας ροκ “πρίγκιπας”, που χάνεται ανέγγιχτος στο ηλιοβασίλεμα τραγουδώντας για την απώλεια. Και εδώ να τελείωνε η εμφάνιση των Måneskin θα είχαμε πάρει το μήνυμα, αλλά ο Damiano δεν είναι από εκείνους που κατεβαίνουν εύκολα από τη σκηνή. Έτσι για… υπενθύμιση μάς χάρισε άλλο ένα “I wanna be your slave” και αποχαιρέτησε το f@ckin amazing ελληνικό κοινό.

Σκέψεις αντί συμπεράσματος

Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Tο φανταχτερό ροκ της Gen Z – λίγο ρετρό και λίγο ποπ – θυμίζει κάτι οικείο από το “ένδοξο” παρελθόν μεγάλων συγκροτημάτων. Αλλά είναι κάτι άλλο! Η ενέργεια είναι εκεί, το γρέζι στη φωνή είναι εκεί, η εμφάνιση είναι γκλαμ ροκ, τα τατουάζ πολλά και οι κιθάρες “σκληρές”, αλλά κάτι υποβόσκει που ψάχνει με αγωνία να βρει την ταυτότητά του.

Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

Ο Damiano David είναι η επιβλητική δύναμη της φύσης των Måneskin, που ό,τι ζητάει από το κοινό του το παίρνει, αρκεί να τραγουδήσει την πρώτη λέξη στο ‘Beggin‘ ή στο ‘Gossip‘ ή στο ‘Honey (Are You Coming). Πάλαι ποτέ ροκ κλισέ αναπαράγονται κομψά με αποτέλεσμα ένα πάρτι αβίαστης χαράς που δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ροκ (βέβαια τι να πουν για τη ροκ και οι οπαδοί των Korn που έπαιξαν την Τρίτη στο Ejekt και ήταν όπως ακούσαμε εκπληκτικοί – με το απίστευτο μικρόφωνο του Giger σε περίοπτη θέση).

Για επίλογο, αρκεί ίσως το μότο από την ταμπέλα μιας κοπέλας, που πιάστηκαν τα χέρια της να την κρατάει μπροστά από τον Damiano σε όλη τη συναυλία: “Με κρατάς ζωντανή από το 2018”. Οι φανς δίνουν ενέργεια στα συγκροτήματα και αν κρίνουμε από το κοινό που είδαμε στο Ejekt, οι Måneskin κατέβηκαν στον δρόμο για να γράψουν πολλά χιλιόμετρα.

Η Victoria De Angelis μαζί με τον Thomas Raggi Μαρίζα Καψαμπέλη/EJEKT

****Apropos, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, οι Måneskin τιμήθηκαν από την Panik Records για τις πολυπλατινένιες και χρυσές πωλήσεις τους στην Ελλάδα. Την πλατινένια απονομή έκανε ο CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, παρουσία του team της εταιρείας, λίγο πριν οι Ιταλοί superstars ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ και ξεσηκώσουν το κοινό, στο Ejekt Festival. Τιμήθηκαν για το χρυσό album “Rush! (Are U Coming?)”, για το χρυσό album “Teatro d’ira – Vol.I”, για τα πολυπλατινένια singles “Beggin’” (3P), “Zitti E Buoni” (2P), “Ι Wanna Be Your Slave” (2P) και “Supermodel” (P), καθώς και μία για τα χρυσά singles “Coraline”, “The Loneliest”, “Torna A Casa”, “Gossip” και “Morirò Da Re”.