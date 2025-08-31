Η καταξιωμένη σεφ από το Μπαχρέιν μιλάει για τη γαστρονομία σήμερα και πώς η Ιστορία ξετυλίγεται μέσα από το φαγητό.

“Δεν θα βρείτε κάποιο μενού μπροστά σας όπως συμβαίνει συνήθως, για να υπάρχει πραγματικά το στοιχείο της έκπληξης. Σε άλλη περίπτωση απλώς θα διαβάζετε τα πιάτα και θα περιμένετε απλώς το επόμενο”. Με αυτά τα λόγια η Tala Bashmi αιτιολόγησε την απουσία μενού από το τραπέζι μας. Η συνέχεια ήταν καλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν: Οι συζητήσεις ζωήρεψαν στο τραπέζι και σταματούσαν μόνο όταν ένα πιάτο έκανε την εμφάνισή του. Το φαγητό λειτούργησε όπως ακριβώς έπρεπε: ένας απολαυστικός συνδετικός συνδετικός κρίκος μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά μέρη της γης.

Η καταξιωμένη σεφ από το Μπαχρέιν, βραβευμένη ως “Η Καλύτερη Γυναίκα Σεφ στη Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική” από τα 50 Best Restaurants το 2022, θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες γυναικείες φωνές στη σύγχρονη κουζίνα της χερσονήσου του Κόλπου. Το βιογραφικό της είναι εντυπωσιακό, αλλά η γοητεία της ξεπερνά τη μαγειρική. Όπως λέει η ίδια, “για να ξεχωρίσεις πρέπει να βρεις την ταυτότητά σου”. Θα συμφωνήσω.

Στις 7 Αυγούστου, το The Romanos, a Luxury Collection Resort στην Costa Navarino, την υποδέχτηκε για μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Εμπνευσμένη από τη μεσσηνιακή γη και τις εξαιρετικές πρώτες ύλες της, δημιούργησε πιάτα που συνδύαζαν την παράδοση με σύγχρονες τεχνικές.

“Γενικά, έχω το μενού μου και τα πιάτα–σήμα κατατεθέν μου που εκπροσωπούν ποια είμαι. Κάθε φορά όμως που επισκέπτομαι μια άλλη χώρα, τα προσαρμόζω στα τοπικά προϊόντα. Το ελαιόλαδο εδώ είναι φανταστικό, χρησιμοποίησα ρίζα σέλερι και υπέροχα εσπεριδοειδή για οξύτητα. Αλλά πάντα έχω μαζί μου τα μπαχαρικά μου – έφερα black lime και έκανα παγωτό με αυτό”. Για την ίδια, η πραγματική πολυτέλεια στο φαγητό είναι τα προϊόντα που βγάζει ο εκάστοτε τόπος και δεν βρίσκεις πουθενά αλλού.

Η Bashmi δεν φοβάται να μιλήσει για τη φιλοσοφία της. Κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ και άφηνε τη δουλειά της να μιλήσει για την ίδια. “Δεν χρειάζεται να φωνάζεις για να ακούγεσαι. Βάλε το κεφάλι κάτω, δούλεψε και θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Η ταυτότητά σου στη μαγειρική είναι αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις”. Για την ίδια αυτό δούλεψε και σήμερα έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή, στην οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει φυλετική ισότητα.

Στην κουζίνα της όμως δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. “Δεν θέλω να ξεχωρίζω κανέναν βάσει φύλου. Είσαι καλός; Τότε μπαίνεις στην ομάδα. Είμαστε όλοι μάγειρες και μαγειρεύουμε. Μου αρέσει όμως να με βλέπουν ως μέντορα καθώς δεν είχα την τύχη να έχω κάποιον και θέλω να δίνω στους άλλους αυτά που εγώ δεν έμαθα με τον εύκολο τρόπο”.

Η γεύση της παιδικής ηλικίας έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις δημιουργίες της. “Ο πατέρας μου είχε ζήσει στην Αίγυπτο, οπότε τρώγαμε στο σπίτι μολοχία, γεμιστό περιστέρι, φυσικά και κουζίνα του Μπαχρέιν. Αυτές οι γεύσεις βρίσκουν τον δρόμο τους στο μενού μου, αλλά μέσα από επανεφεύρεση”. Το φαγητό στο Μπαχρέιν, όπως λέει, είναι “ταπεινό, βασισμένο στο μοίρασμα. Στο τραπέζι θα βρεις πάντα ρύζι, πίκλες και φρέσκο ή τηγανητό ψάρι”.

Για εκείνη, η μαγειρική είναι και ιστορία. Ένα από τα πιάτα που παρουσίασε, το αρνί ‘Μπορανία’, προέρχεται από μεσαιωνικό βιβλίο συνταγών της Μέσης Ανατολής. “Η σύζυγος του σουλτάνου το έφτιαχνε για εκείνον. Χρησιμοποιώ ακριβώς τα ίδια μπαχαρικά. Είναι σαν να τρως Ιστορία”.

Η ίδια πιστεύει ότι “το φαγητό είναι το μοναδικό που, ενώ είναι αναγκαίο για την επιβίωσή μας, έχει γίνει και μορφή τέχνης. Μας ενώνει, μας κάνει να μοιραζόμαστε”. Και για τις γυναίκες στην κουζίνα; “Νομίζω πως έχουμε να προσφέρουμε κάτι μοναδικό. Όταν ρωτάς κάποιον ποιος είναι ο αγαπημένος του μάγειρας, τις περισσότερες φορές θα πουν τη μητέρα. Μαγειρεύουμε με αγάπη, όχι με το εγώ μας. Πάμε προς μία καλύτερη κατεύθυνση και θέλω να βλέπω όλο και περισσότερες γυναίκες στις επαγγελματικές κουζίνες”.

Με τα πρόσφατα βραβεία της – “Estrella Damm N.A. Chefs’ Choice Award 2025” και “Three Knives” στα The Best Chef Awards 2024 – και τον ρόλο της ως Πρέσβειρα Γαστρονομίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η Tala Bashmi συνεχίζει να δείχνει ότι η μαγειρική της είναι μια γέφυρα: ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, στην Ιστορία και το σήμερα, στον Κόλπο και τη Μεσόγειο.