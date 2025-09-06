Πέντε μαγαζιά για όλα τα γούστα σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αν βρίσκεσαι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και αναζητάς μια στάση για φαγητό, έχουμε προετοιμάσει για σένα μια λίστα με μαγαζιά σε απόσταση 800 μέτρων.

Η Έκθεση αποτελεί το ανατολικό σύνορο του ιστορικού κέντρου. Διασχίζοντας την Αγγελάκη μπαίνεις στο πυκνό κέντρο. Εκεί έχουμε επιλέξει έξι μαγαζιά για τον ουρανίσκο σου, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Μασσαλία – για ένα casual δείπνο

Είναι πίθανο να έχεις επισκεφθεί την ΔΕΘ για επαγγελματικούς λόγους. Αν θες να αφήσεις στην άκρη το street food και να καθίσεις κάπου ήσυχα, η Μασαλιά είναι μια σίγουρη επιλογή.

Με έμφαση στην ελληνική κουζίνα αλλά με πιο σύγχρονη ματιά, είναι από τα εστιατόρια που συνδυάζουν ποιότητα και ατμόσφαιρα. Φοβερά θαλασσινά και καθαρό περιβάλλον. Δοκίμασε κριθαρότο γαρίδας και φρέσκο τόνο με κάπαρη. Η σαρδέλα είναι γλύκισμα, και το λαβράκι καρπάτσιο, με φρέσκο κρεμμύδι και πορτοκάλι, μπορεί να είναι ένα φινετσάτο ευχαριστώ στον εαυτό σου μετά από ένα μεγάλο ραντεβού.

*Μασσαλία: Μανουσογιαννάκη 6

Διάβαση – για κρεατικά

Αν βέβαια τρώγεσαι για κάτι «βρώμικο», αλλά και καθαρό, η Διάβαση είναι ποιότητα στο κρέας. Πάρε έναν γύρο μερίδα, συνόδεψέ τον με μερικές πιτούλες και πατάτες, και μην ξεχάσεις το τζατζίκι ή την μελιτζανοσαλάτα. Εξίσου ωραίο και μεγάλο το μπιφτέκι του. Μπορεί να περιμένεις λίγο μέχρι να βρεις να κάτσεις, αλλά μόλις παραγγείλεις, το τραπέζι σου θα έχει τα πιάτα σου σε λιγότερο από 10 λεπτά.

*Διάβαση – Παύλου Μελά 13

Το Γαλακτοπωλείο του Χατζή – για το γλυκό στο τέλος

Αν από την άλλη ψάχνεις να ανεβάσεις λίγο τη διάθεση σου με ένα γλυκό, τότε βγες στην Τσιμισκή και πήγαινε στον Χατζή. Κλασική στάση για όσους αγαπούν τα σιροπιαστά και τις παραδοσιακές γεύσεις.

Η Ιζέλ και η Γελίζ Χατζή, πέμπτη γενιά του μαγαζιού, θα σε ξεναγήσουν σε ένα ψυγείο γεμάτο επιλογές. Καζάν ντιπί, εκμέκ, κανταΐφι, σαραγλί, κουρκουμπίνια, τρίγωνα και ό,τι άλλο θες θα το βρεις εκεί. Όλα φρέσκα, έρχονται από το εργαστήριο στο μαγαζί κάθε πρωί. Στο τέλος πίνεις και έναν ελληνικό καφέ στη χόβολη.

*Το Γαλακτοπωλείο του Χατζή – Τσιμισκή 108

Σουέλ – για κρασί

Αν ψάχνεις μια πιο ατμοσφαιρική επιλογή, το wine bar Σουέλ είναι ό,τι πρέπει. Διαθέτει καλή λίστα κρασιών και ένα μεγάλο μενού από πιάτα για να τα συνδυάσεις. Αν δεν είσαι μύστης του είδους, ρώτα την Τάνια και την Ελένη τι σου προτείνουν ανάλογα με το κρασί που επέλεξες και θα σου λύσουν τα χέρια. Ιδανικό για πιο ήσυχη έξοδο μετά τη δουλειά ή την έκθεση.

*Souel – Παύλου Μελά 16

Canteen – για brunch

Τέλος, αν θες κάτι για πρωινό και έχεις διάθεση να δεις λίγο παραλία και να φας pancakes, τότε καλύτερα να πας για ένα καλό brunch, στο Canteen. Δεν είναι το φοιτητικό μαγαζί, ούτε το instagraμικό location. Θα βρεις από αυγά benedict μέχρι pancakes, και αργότερα κλασικό μενού εστιατορίου. Όλα σε έναν χώρο που θυμίζει κάτι από τις ευρωπαϊκές καφετέριες.

*Canteen – Δημητρίου Γούναρη 7