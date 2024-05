Ο Γιάννης Μιράμπιτας, Γενικός Διευθυντής του Release Athens Festival, μιλά στο NEWS 24/7 για το αποτύπωμα του σπουδαίου αυτού μουσικού φεστιβάλ που έδωσε νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα της Ελλάδας στηριζόμενο στην απελευθερωτική δύναμη της μουσικής.

Το Release Athens και η Πλατεία Νερού είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με το εκρηκτικό ελληνικό συναυλιακό καλοκαίρι. Αμέτρητες αναμνήσεις, χορός μέχρι τελικής πτώσης, τραγούδια, χαμόγελα, αγκαλιές, καλοκαιρινές μπόρες, λαμπερά φεγγάρια, έρωτες και συγκινήσεις υπό τους ήχους και τις μουσικές κορυφαίων καλλιτεχνών.

Με βασικό σύνθημα την εξωστρέφεια και την αισιοδοξία, σε πείσμα των δύσκολων καιρών κατά τους οποίους γεννήθηκε, το φεστιβάλ έδωσε νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα πιστεύοντας έμπρακτα στην απελευθερωτική δύναμη της μουσικής – από την οποία, άλλωστε, πήρε και το όνομά του.

Από την πρώτη ημέρα ύπαρξής του, πολλοί και σημαντικοί καλλιτέχνες έχουν ανέβει στη σκηνή του Release Athens. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, The Prodigy, Pet Shop Boys, Siouxsie, London Grammar, Rosalia, Bauhaus, Ιggy Pop, New Order, Alice in Chains, Cypress Hill, Damian “Jr Gong” Marley, Hozier, Manowar, Disturbed, Jamiroquai, Moderat, Pj Harvey, Fontaines D.C., Anthrax, Cigarettes After Sex, ενώ η συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστική.

Λίγες ημέρες πριν το Release Athens 2024 ανοίξει τις πύλες του προς το κοινό, εμείς μιλήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιάννη Μιράμπιτα, για το αποτύπωμα του σπουδαίου αυτού μουσικού γεγονότος στη χώρα μας.

Ο Γιάννης Μιράμπιτας

Μπορείτε να μοιραστείτε το όραμα πίσω από τη δημιουργία του Release Athens Festival; Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά events της Αθήνας;

Το Release Athens άνοιξε τις πόρτες του στην Πλατεία Νερού, την 1η Ιουνίου 2016. Αντιλαμβάνεστε ότι το φεστιβάλ γεννήθηκε μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικής αβεβαιότητας, βαθιάς οικονομικής -και όχι μόνο- ύφεσης, επιβίωσε της μεγαλύτερης πανδημίας πού έχουμε ζήσει στη νεότερη ιστορία μας και πλέον συνεχίζει να μεγαλώνει – πρωτίστως με την αγάπη του κοινού, που μας εμπιστεύεται κάθε χρόνο. Προφανώς, το εγχείρημα είναι δύσκολο, το αντιμετωπίζουμε ως ένα “Μουσικό Μαραθώνιο” που διαρκεί χρόνια και απαιτεί συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Από την πρώτη στιγμή, ο βασικός μας στόχος ήταν να καθιερώσουμε την Αθήνα ως κορυφαίο προορισμό στον διεθνή συναυλιακό χάρτη, τόσο για σπουδαίους καλλιτέχνες όσο και για τους απανταχού φίλους της μουσικής. Θεωρώ πως έχουμε συνεισφέρει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση – και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε – παρουσιάζοντας κάθε χρόνο ένα πολυσυλλεκτικό lineup, χωρίς περιορισμούς και στεγανά, προσφέροντας στο ελληνικό (και όχι μόνο) κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει shows υψηλών προδιαγραφών, με άνεση και ασφάλεια, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία αναμνήσεων που θα μας συντροφεύουν “για μια ζωή”.

Τι διαφοροποιεί το Release Athens Festival από τα άλλα φεστιβάλ στη χώρα μας;

Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει ο κόσμος. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, ακολουθώντας ένα μοντέλο σκέψης και πράξης με επίκεντρο το φεστιβαλικό κοινό. Προσωπικά, θα πω ότι αυτό που με κάνει περήφανο να εργάζομαι στο Release Athens είναι η αφοσίωση που έχουμε σε αυτό που κάνουμε, ως ομάδα, ανεξαρτήτως θέσης ή τμήματος. Είμαστε πλέον περισσότεροι από 30 άνθρωποι στη Fuzz Productions και συνεργαζόμαστε εξαιρετικά, ολόκληρο τον χρόνο, ώστε να προσφέρουμε στον κόσμο κάτι που θα τον χαροποιήσει και που θα είναι άψογο από κάθε άποψη.

Πώς επιλέγετε τους καλλιτέχνες και τις συναυλίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ;

Η επιλογή των καλλιτεχνών είναι μια σύνθετη και μακρά διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους. Πέρα από τα καλλιτεχνικά κριτήρια και τις προτιμήσεις του κοινού, όπως αυτές εκφράζονται σε διάφορα πεδία που παρακολουθούμε καθημερινά – αμφότερα αποτελούν την αφετηρία και υπηρετούν αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που επιδιώκουμε ως φεστιβάλ – θα υπάρχουν πάντοτε οι εκάστοτε πολιτικές / κοινωνικές / οικονομικές εξελίξεις που παίζουν ρόλο στις αποφάσεις των καλλιτεχνών και των γραφείων που τους εκπροσωπούν, συν το γεγονός πως η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό δύσκολο γεωγραφικά, καθώς βρισκόμαστε στο νοτιότερο άκρο της Ανατολικής Ευρώπης.

Αυτό, βέβαια, το έχουμε εν πολλοίς ξεπεράσει, από τη στιγμή που το Release Athens είναι πλέον αρκούντως μεγάλο και γνωστό διεθνώς, ώστε να προσελκύει ακόμα και τα σημαντικότερα ονόματα που περιοδεύουν.

Ποια η συνδρομή του Release Athens στον διαρκώς αυξανόμενο συναυλιακό τουρισμό; Έχετε κάποια στοιχεία για το ποιοι και από ποιες πόλεις και χώρες έρχονται στην Πλατεία Νερού;

Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι πλέον ένα ποσοστό άνω του 10% των επισκεπτών του φεστιβάλ προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Αγγλία, Γερμανία, Κύπρος, Ολλανδία, Ιταλία αποτελούν τις, μέχρι στιγμής, βασικές χώρες προέλευσης, χωρίς να λείπουν οι επισκέπτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τόσο από τις ΗΠΑ αλλά και από άλλα μέρη ιδιαίτερα μακρινά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την περίπτωση ενός ανθρώπου που ταξίδεψε από μία πόλη της Ιαπωνίας για να παρακολουθήσει την πρώτη εμφάνιση των Manowar στο Release Athens, το 2019!

Όλη αυτή η εισροή επισκεπτών από το εξωτερικό μεταφράζεται και σε αντίστοιχη εσόδων – και μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια ευρώ κάθε καλοκαίρι – που απολαμβάνει τόσο η τοπική κοινότητα, αλλά και γενικά η Ελλάδα, καθώς χιλιάδες ανθρώπων ξοδεύουν χρήματα στη χώρα μας, όχι μόνο για να αγοράσουν το εισιτήριο για το φεστιβάλ, αλλά και για διαμονή, μετακίνηση, διατροφή, διασκέδαση, πολλές φορές συνδυάζοντας την παρουσία τους σε μία, δύο ή περισσότερες ημέρες του Release Athens με ολιγοήμερες διακοπές, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο νησί.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, καθώς δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας από αυτή που συμβαίνει όταν καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης την προβάλλουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους μέσω των αναρτήσεων που κάνουν στις επίσημες σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα, τόσο ενόψει των εμφανίσεών τους όσο και όταν βρίσκονται εδώ.

Τελικά συμβάλλει ένα Festival όπως το Release Athens στην οικονομία της Αθήνας και της Ελλάδας συνολικά;

Νομίζω πως κατέστη προφανές από την προηγούμενη απάντησή μου το πόσο θετική επίδραση έχει στην οικονομία, τόσο την τοπική όσο και ολόκληρης της χώρας, μία πολιτιστική διοργάνωση τέτοιου μεγέθους και βεληνεκούς. Επιπλέον, θέλω να επισημάνω πως – όλα αυτά τα χρόνια – το Release Athens συνεργάζεται αποκλειστικά με ελληνικές επιχειρήσεις, όσον αφορά στους απαραίτητους προμηθευτές σε διάφορους τομείς της παραγωγής, παρέχοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε νέους, κυρίως, ανθρώπους όλων των φύλων και αποδίδοντας στην ελληνική οικονομία άμεσους και έμμεσους φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Με ποιους άλλους τρόπους το Release Athens Festival εμπλέκεται και “στηρίζει” την τοπική κοινότητα;

Το φεστιβάλ εκπονεί σε ετήσια βάση ένα διευρυμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το οποίο εστιάζει σε παροχές που αφορούν σε ΑΜΕΑ, κοινωνικά ή οικονομικά αδύναμες ομάδες και άλλες σημαντικές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία είτε με τους όμορους δήμους είτε με επιλεγμένα ιδρύματα.

Φέτος, μεταξύ άλλων υλοποιούμε αντίστοιχες ενέργειες σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, τον Δήμο Π. Φαλήρου, ενώ το 2023, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προχωρήσαμε σε δωρεά ύψους 500.000 ευρώ με αποστολή την ενίσχυση φορέων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενό τους την ψυχική υγεία.

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε κατά την οργάνωση και εκτέλεση του Release Athens Festival κάθε χρόνο;

Πέρα από τα αυτονόητα – σωστή οργάνωση, επιλογή καλλιτεχνών, προσέλκυση κοινού, οικονομική υγεία – θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το να κατανοήσουν συγκεκριμένοι δημόσιοι φορείς τη σημασία ύπαρξης ενός αστικού φεστιβάλ, όπως το Release Athens.

Στο εξωτερικό, αντίστοιχα μουσικά φεστιβάλ χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από δήμους, περιφέρειες και υπουργεία. Για παράδειγμα, διαβάζουμε περιπτώσεις, όπου σε πολύ γειτονικές αγορές ένα υπουργείο πολιτισμού προαγοράζει χιλιάδες εισιτήρια για τους πολίτες προκειμένου να βοηθήσει τους διοργανωτές να προσελκύσουν επισκέπτες από το εξωτερικό και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να εξασφαλίσεις ακόμη και την ηθική υποστήριξη από αντίστοιχους φορείς ή θεσμούς. Είναι λυπηρό, κυρίως διότι εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα.

Ποιος ήταν ο απολογισμός της περσινής χρονιάς; Επίσης, το 2023 είδαμε μια συνεργασία-έκπληξη με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα υπάρξει συνέχεια;

Το Release Athens 2023 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήταν η μεγαλύτερή έκδοσή του, μέχρι την επόμενη, και μάλιστα βραβεύτηκε ως το «καλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας» στα Event Awards 2023. Μέρος του αποτέλεσαν και οι τρεις μοναδικές βραδιές του Release Athens X SNF Nostos, όπου πάρα πολύς κόσμος απόλαυσε σπουδαίους καλλιτέχνες σε δύο μεγάλες σκηνές. Εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα επιδιώξουμε να επαναληφθεί το όλο εγχείρημα, πάντα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Το Release Athens 2024 ξεκινάει στις 9/6 και ολοκληρώνεται στις 28/7, στο διάστημα αυτό τι μουσικές θα έχουμε ευκαιρία να ακούσουμε live;

Το φετινό lineup, όπως και κάθε άλλη χρονιά, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα από μουσικά είδη. Rock, pop, metal, soul-funk, dub, post-punk κ.α., σε έντεκα μεγάλες βραδιές που υπόσχονται να ικανοποιήσουν κάθε γούστο. Ανάμεσα στις συμμετοχές, ξεχωρίζουν ορισμένα πολύ μεγάλα ονόματα όπως οι Massive Attack, οι Duran Duran, οι Judas Priest και ο Βruce Dickinson των Iron Maiden, καθώς και οι Pulp που θα εμφανιστούν μαζί με τους The Smile (των Thom Yorke και Jonny Greenwood από τους Radiohead). Θα έχουμε ακόμα τους The Offspring, τους Megadeth, τους Behemoth, τoν Parov Stelar, τους Thievery Corporation παρέα με τους καταπληκτικούς Black Pumas, ενώ σε δύο special shows το φεστιβάλ θα παρουσιάσει τον σπουδαίο Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τους ραγδαία ανερχόμενους Cannons.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το Release Athens Festival στο μέλλον;

Κάθε χρόνο, βλέπουμε το πολιτιστικό αποτύπωμα του φεστιβάλ να μεγαλώνει και το ίδιο να εξελίσσεται, σε συσχετισμό με το κοινό που μας υποστηρίζει, τους καλλιτέχνες που επιλέγουν να συμμετέχουν, τις σταθερές μας σχέσεις με τους χορηγούς (media και commercial) που εμπιστεύονται τις μουσικές κατευθύνσεις και την οργανωτική μας ικανότητα.

Σχέδια για το μέλλον υπάρχουν πάντα, πολλά και μεγάλα, αλλά είναι προτιμότερο να τα αποκαλύπτουμε σταδιακά, κάνοντας κάθε βήμα παραπέρα με σοβαρότητα και σεμνότητα – όπως, πιστεύω, μέχρι σήμερα.

Θα ξεχωρίζατε κάποια στιγμή από τις αναμνήσεις σας στο Release Athens Festival όλα αυτά τα χρόνια;

Τι να πρωτοδιαλέξεις ανάμεσα σε τόσες εμπειρίες, συγκινήσεις και εμφανίσεις 200+ συγκροτημάτων και καλλιτεχνών. Σίγουρα, μοναδική στιγμή ήταν οι αστραπές πίσω από τη σκηνή κατά την εμφάνιση των Sigur Ros, τον Ιούνιο του 2016, ειδικά σε συνδυασμό με τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα που επικρατούσε, αλλά και πέρσι το καλοκαίρι, στο live των Prodigy, όταν εμφανίστηκε το ολόγραμμα του Keith Flint κατά τη διάρκεια του “Firestarter”. Ήταν πραγματικά συγκινητικό και σε έκανε να νιώσεις στο 100% αυτό που λέει και το tagline μας: “making memories together”.

Πληροφορίες / εισιτήρια / προσφορές Release Athens 2024: releaseathens.gr