Πριν οι Mogwai εξαπολύσουν τον κιθαριστικό τους θόρυβο στο Floyd ο Barry Burns εξηγεί με συντομία την φιλοσοφία της μπάντας από τη Γάζα μέχρι την ηχητική κληρονομιά τους.

«Νιώθουμε όλοι μας απέχθεια για τη δράση του IDF και της ισραηλινής κυβέρνησης αλλά μας προκαλεί την ίδια απέχθεια και η απάθεια τόσων κυβερνήσεων σε όλον τον πλανήτη, για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Τι μπορούν να κάνουν οι μουσικοί; Όχι πολλά, αλλά μπορούν να φωνάζουν δυνατά ότι στη Γάζα γίνεται γενοκτονία».

Έτσι εξηγεί ο Barry Burns, ο μουσικός πίσω από τις κιθάρες και τα συνθεσάιζερ και κάποιες φορές τα φωνητικά, την απόφαση των Mogwai να συμμετάσχουν –μαζί με αρκετούς άλλους μουσικούς και συγκροτήματα ανάμεσα τους οι Massive Attack και οι Primal Scream- στην εκστρατεία No Music For Genocide. Με αυτήν την πρωτοβουλία τα μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής απαιτούν την απόσυρση της μουσικής τους από τις ισραηλινές πλατφόρμες, αρνούνται κάθε συνεργασία με εταιρίες διοργάνωσης συναυλιών που πίσω τους κρύβονται ισραηλινά κεφάλαια και γενικά αντιτίθενται στο ξέπλυμα της πολιτικής του Ισραήλ μέσω της τέχνης.

Αυτή η πρόσφατη χειρονομία τους δεν μοιάζει ξέχωρη από τη μέχρι τώρα πορεία τους. Οι Mogwai, εισέβαλλαν με έναν ρηξικέλευθο ήχο το 1995 στη σκηνή. Μετά από τον ωμό θόρυβο του ντεμπούτου τους «Mogwai: Young Team» μία απροσδόκητη πρόταση στο τέλμα της βρετανικής ποπ προχώρησαν στο εκρηκτικό «Come On Die Young». Και εκεί που όλοι πίστευαν ότι θα επαναλάμβαναν τον ήχο τους «μελωδία που εξελίσσεται σε θόρυβο που σε κάποια κομμάτια περιλαμβάνει παραμορφωμένα φωνητικά ή spoken word» συνέχισαν να φερονται σαν παράτολμοι χούλιγκαν, ηχογραφώντας δίσκους σαν το «Rock Action», το «Mr Beast» και τον ύμνο στο ηχητικό ντελίριο «Hardcore Will Never Die, But You Will».

Παράλληλα έφτιαξαν σάουντρακ μεταξύ άλλων για το ντοκιμαντέρ του Ζιντάν το «Zidane: A 21st Century Portrait» και για την τηλεοπτική σειρά «Zero, Zero, Zero» που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του κυνηγημένου από την Μαφία, Ιταλού δημοσιογράφου Ρομπέρτο Σαβιάνο.

Και ενώ απολάμβαναν τη φήμη ενός cult συγκροτήματος το 2021 ο δισκος τους «As the Love Continues» βρέθηκε στο νο1 των βρετανικών charts. «Σουρεαλιστικό» το αποκάλεσαν οι ίδιοι αλλά το κοινό αποφάσισε να επιβραβεύσει επιτέλους την εμμονή τους στους πειραματισμούς και την στάση τους απέναντι στη μουσική βιομηχανία.

Οι Mogwai θα βρεθούν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στη σκηνή του Floyd Live Music Venue για να γιορτάσουν τα τριάντα χρόνια τους με το νέο δίσκο τους «The Bad Fire» μία δουλειά που κυκλοφόρησε τον φετινό Ιανουάριο. Και θα παρουσιάσουν «όπως πάντα κομμάτια από όλους τους δίσκους μας που επιλέγει κάθε φορά ο Stuart (Braithwaite). Αλλά σύντομα θα αφήσει στο chatGPT την αγγαρεία».

Τι σημαίνει o τίτλος «The Bad Fire»;

Είναι μία μάλλον αλλόκοτη φράση που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι Σκωτσέζοι σαν τους γονείς μας και τους παππούδες μας για την Κόλαση.

Ο προηγούμενος δίσκος σας το «Αs The Love Continues» του 2021 έφτασε στο νο1 των charts της Βρετανίας. Αυτήν η επιτυχία σας δυσκόλεψε όταν δουλεύατε για το «The Bad Fire»;

Ο προηγούμενος δίσκος μας πήγε αναπάντεχα καλά, που σημαίνει ότι άρεσε σε πολύ κόσμο κι αυτό ήταν και είναι ευχάριστο. Αλλά δεν μας ανησυχούσε ούτε στάθηκε δεσμευτικός για το επόμενο βήμα μας. Η εποχή που τον ηχογραφούσαμε ήταν δύσκολη- εξαιτίας προσωπικών προβλημάτων (σ.σ. η κόρη του Burns αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας)- αλλά το διασκεδάσαμε παίζοντας μαζί στο στούντιο και ολοκληρώνοντας τον».

Και γιατί προσθέσατε ξανά στίχους στα τραγούδια και αυτή τη φορά ακόμα περισσότερους;

Δεν έχω ιδέα. Πιστεύω ότι όταν ένα τραγούδι, μας φαίνεται ανολοκλήρωτο προσθέτουμε φωνητικά με τον δικό μας τρόπο για να δούμε αν θα φέρει αποτέλεσμα.

Και τι σας εμπνέει;

Στο “Fanzine Made of Flesh” το τραγούδι όπου ανέλαβα τα φωνητικά τους στίχους τους έγραψε ένα από τα παιδιά μου. Άρα είμαι σίγουρος ότι δεν με εμπνέει τίποτα που περιλαμβάνει γραπτό λόγο. Δεν είμαι καλός σε αυτά αντίθετα τα παιδιά έχουν μία ικανότητα να γράφουν ξεκαρδιστικά πράγματα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυστηρά τη μουσική μας και το λέω βάζοντας το χέρι μου στη φωτιά το μόνο που μας εμπνέει είναι η επιθυμία μας να ηχογραφούμε νέα κομμάτια και να κυκλοφορούμε δίσκους.

Πώς περιγράφετε τον ήχο σας αφού δεν σας αρέσει ο όρος post rock;

Δεν είμαστε καλοί στις περιγραφές, τις αφήνουμε στους δημοσιογράφους.

Τι πιστεύετε ότι σας ωθεί τριάντα χρόνια τώρα στο να γράφετε μουσική;

Το σημαντικότερο είναι ότι προσπαθούμε να μην αντιγράφουμε τον εαυτό μας. Είναι ξενέρωτο να παίζεις το ίδιο τραγούδι, κάθε φορά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Θεωρείτε ότι ο ήχος σας αλλάζει καθώς ωριμάζετε, γίνεται πιο μελωδικός και λιγότερο οργισμένος;

Πιθανότατα ισχύει. Αλλά η επιθυμία να δημιουργήσουμε έναν ήχο που αξίζει να ακουστεί είναι πάντα παρούσα.

Ως Mogwai δημιουργήσατε έναν νέο ήχο και αποτελείτε σημείο αναφοράς για πολλά νέα συγκροτήματα. Θεωρείτε ότι πετύχατε τον στόχο σας;

Πετύχαμε πολλά με σκληρή δουλειά, πειθαρχία και αρκετή τύχη. Και σίγουρα δεν επαναπαυόμαστε στα όσα καταφέραμε.

Σας ενδιαφέρει ποια θα είναι η κληρονομιά των Mogwai;

Ειλικρινά δεν ασχολούμαι με την κληρονομιά που θα αφήσουμε. Προσωπικά θέλω να ασχολούμαι με τη μουσική μέχρι να πεθάνω. Το τι θα συμβεί μετά δεν με ενδιαφερει αφού έτσι κι αλλιώς θα είμαι νεκρός.