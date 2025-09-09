Το πραγματικό Succession, αυτό του Ρούπερτ Μέρντοχ ολοκληρώθηκε όπως της άξιζε: με deal δισεκατομμυρίων δολαρίων.

O Ρούπερτ Μέρντοχ ήταν just a kid from Melbourne (που θα έλεγε και ο ΛεΜπρον Τζέιμς -για το Akron), μετανάστης τρίτης γενιάς από τη Μεγάλη Βρετανία. Στα 21, όταν “έχασε” τον πατέρα του -από καρκίνο- ανέλαβε ό,τι είχε “χτίσει” ο αποθανών.

Όπως για παράδειγμα, μια επιχείρηση (εφημερίδα) που απογειώθηκε, όταν ο υποψήφιος πρωθυπουργός που είχε στηρίξει, εξελέγη.

Ο εμπνευστής του κίτρινου τύπου και των click baits -μεταξύ πολλών άλλων-, αποφάσισε να βγάζει ο ίδιος ηγέτες.

Άρχισε από την Αυστραλία και, όπως αναλύθηκε ενδελεχώς σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στους New York Times «αποσταθεροποίησε τις δημοκρατίες όλου του κόσμου». Αυτός ήταν ο τίτλος του μελέτης.

Με συντονισμένες κινήσεις, τα μέσα του που έλεγχαν την ενημέρωση σε όλον τον κόσμο (για την ακρίβεια, σε τρεις ηπείρους), “ανεβοκατέβαζαν” κυβερνήσεις.

O εκ των πλουσιότερων και πιο δυνατών -σε επιρροή- ανθρώπων του πλανήτη , από το 1985 έως σήμερα, αρνείτο πεισματικά, να καταλήξει στο διάδοχο του.

Να διαλέξει δηλαδή, κάποιο από τα έξι παιδιά του -εξαιρουμένων των κοριτσιών που στο μυαλό του δεν μπορούσαν να ηγηθούν. Ειδικά, τα τέσσερα μεγαλύτερα “σφάζονταν” για να κερδίσουν την εύνοια του, από όταν θυμούνταν τον εαυτό τους. Μολονότι πλησίαζε στα 100 χρόνια ζωής, πίστευε ότι δεν συνέτρεχε λόγος.

Ο Covid τον έπεισε πως θα ήταν χρήσιμο να βρει μια διάδοχο κατάσταση. Ασθένησε πολύ σοβαρά, άργησε να επανέλθει και εν πάση περιπτώσει αντιλήφθηκε πως δεν είναι αθάνατος (το 1999 είχε δηλώσει “είμαι πεπεισμένος για τη δική μου αθανασία” και πως σιχαίνεται τη λέξη “κληρονομιά”).

Ο Μέρντοχ ήθελε να μην αλλάξει η κληρονομιά του

Σύμφωνα με το Sky News, το BBC, την Washington Post και τη New York Post της οικογενείας, μετά δυο χρόνια δικαστικών διενέξεων, οι Μέρντοχ συμφώνησαν πως διαφωνούν, πήρε ο καθένας ό,τι ήθελε, με πρώτο τον Ρούπερτ που έκανε τα πάντα για να διασφαλίσει πως τα μέσα του θα συνεχίσουν να είναι «ο προστάτης της συντηρητικής φωνής, στον αγγλόφωνο κόσμο».

Να θυμίσουμε όμως, τι έχει συμβεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Ρούπερτ Μέρντοχ επέλεξε τον 55χρονο γιο του, Λάχλαν, για τις διοικητικές θέσεις της NewsCorp, των 10.4 δισεκατομμυρίων σε έσοδα, το 2022.

Όπου «NewsCorp», μεταξύ άλλων ανήκουν εκεί οι Wall Street Journal, MarketWatch, New York Post, Fox Corporation στις ΗΠΑ, oι Times και η Sun στη Μεγάλη Βρετανία, η Herald Sun και πολλές περιφερειακές εφημερίδες στην Αυστραλία και μια παγκόσμια εκδοτική.

Ο απαράβατος όρος που έθεσε ο Μέρντοχ σε αυτήν τη συμφωνία ήταν πως τα μέσα του θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την διεθνή πολιτική, με έμφαση στην στήριξη στον Τραμπ, τον οποίον ειρήσθω εν παρόδω ο 94χρονος είχε χαρακτηρίσει, δημοσίως, «ηλίθιο».

Νωρίτερα, μοίρασε στα παιδιά του όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Παράλληλα, προσπάθησε να αλλάξει, μονομερώς, τους όρους του αμετάκλητου, έως το 2030, καταπιστεύματος (trust) της οικογένειας και να αποκλείσει τα υπόλοιπα παιδιά του, από αυτό.

Το trust ελέγχει περίπου 41% των ψήφων στις News Corp και Fox Corp, επιτρέποντας στην οικογένεια να κατευθύνει τα media της προς όποια κατεύθυνση κρίνει πως πρέπει να πάνε.

Το “Project Family Harmony” που εκπόνησε με τους δικηγόρους του, είχε ως στόχο να μην έχουν ίσες ψήφους ελέγχου (voting shares) στο trust τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του, Ελίζαμπεθ, Τζέιμς και Προύντενς, μετά το θάνατο του.

Κάτι που προέβλεπε η συμφωνία του διαζυγίου του με τη δεύτερη σύζυγο του, Άννα Μαν: είχε συμφωνήσει να κληροδοτήσει ίσο έλεγχο της αυτοκρατορίας του στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του, μετά -φυσικά- το θάνατο του.

«Ο Μέρντοχ πίστευε πως ένας δαρβινικός αγώνας θα ‘έβγαζε’ τον πιο ικανό κληρονόμο. Έκανε τα παιδιά του να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, σε όλη τους τη ζωή».

Γιατί άλλαξε γνώμη;

Επειδή θεωρεί πως είναι μετριοπαθή ή προοδευτικά. Για αυτό και κινήθηκε ώστε να πάρει τον πλήρη έλεγχο ο -συντηρητικός σαν κι αυτόν- Λάχλαν.

Μοιραία, το 2023 η Ελίζαμπεθ, ο Τζέιμς και η Προύντενς οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, με την υπόθεση να παίρνει πολιτικές, οικονομικές και οικογενειακές διαστάσεις και να πλήττει τα έσοδα του κολοσσού.

Ναι, το Succession ήταν «βγαλμένο» από τη ζωή -του Μέρντοχ.

Η εξωδικαστική συμφωνία των 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Νεβάδα, όπου οι νόμοι της πολιτείας επιτρέπουν την απόλυτη μυστικότητα για τα οικογενειακά trusts, ενώ και οι φόροι είναι χαμηλότεροι. Η πλευρά του ιδρυτή ισχυρίστηκε πως η αλλαγή ήταν για το καλό όλων.

Τα παιδιά του αντιπρότειναν πως επρόκειτο για “προσεκτικά σχεδιασμένο” σχέδιο, ώστε να “παγιώσει” την εξουσία του Λάχλαν, αγνοώντας το συμφέρον όλων, με τον Τζέιμς να χαρακτηρίζει το Fox News ως “κίνδυνο για τη δημοκρατία”.

Το Δεκέμβριο του 2024, ο ειδικός επίτροπος, Έντμουντ Γκόρμαν απέρριψε την αίτηση του Μέρντοχ, ως “απάτη” και “στραμμένη μόνο υπέρ του Λάχλαν”.

Ο αγώνας προφανώς και συνεχίστηκε και σήμερα, υπήρξε εξωδικαστική συμφωνία που περιλαμβάνει δάνεια, εταιρείες χαρτοφυλακίου και πωλήσεις μετοχών.

Η αξία της είναι 3.300.000.000 δολάρια και λύνει την αβεβαιότητα που δεν άφηνε τη NewsCorp να έχει τα έσοδα που μπορεί.

Στην πιο απλή εκδοχή της, έχει ως εξής:

Οι Ελίζαμπεθ, ο Τζέιμς και Προύντενς θα πάρουν από 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια (θυμίζουμε πως ήδη έχουν λάβει πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια, από τη μοιρασιά της περιουσίας του πατέρα τους στα παιδιά του), για να παραδώσουν τις μετοχές τους στο trust, το οποίο θα διαλυθεί κατά την έξοδο τους.

Θα δημιουργηθεί άλλο που θα λήξει το 2050. Θα διαχειρίζεται το πλειοψηφικό μερίδιο στις δυο κύριες εταιρείες ενημέρωσης (Fox Corporation, News Corp), με τον Λάχλαν και τις μικρότερες αδελφές του (τις Γκρέις και Κλόι, από τον τρίτο γάμο του μεγιστάνα). Ο Λάχλαν θα έχει τον πλήρη έλεγχο των ψήφων.

Ποιος είναι ο Λάχλαν Μέρντοχ

Ο “εκλεκτός” λοιπόν, της μάχης για τη διαδοχή του Ρούπερτ Μέρντοχ είναι ο μεγαλύτερος γιος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. Αρχικά, μπήκε στην “οικογενειακή επιχείρηση”, με πόστο στη News Corporation και στη New York Post, αφότου πήρε πτυχίο στη Φιλοσοφία από το Princeton. Το πόστο ήταν του εκδότη.

Ήταν και αυτός που προοριζόταν εξ αρχής, για κληρονόμος της αυτοκρατορίας, αλλά υποχώρησε στο Νο2 το 2005 όταν παραιτήθηκε από τη θέση του.

Προωθήθηκε στην κορυφή ο Τζέιμς, ο οποίος απασχολείτο στη British Sky Broadcasting, από το 2003.

Έμεινε ο μόνος γιος του Ρούπερτ που είχε σχέση με την επιχείρηση, καθώς από το 2011 ήταν αντιπρόεδρος της News Corp.).

Ο Ρούπερτ ‘πάτησε’ στην αγάπη που ‘χει και ο Λόχλαν στη δεξιά πολιτική σκηνή και τον έπεισε να επιστρέψει το 2015 (μετά τη 10ετη εξορία στην Αυστραλία), πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Έγινε διευθύνοντας σύμβουλος στο Fox.

Έβαλε δίπλα του τη Ρεμπέκα Μπρουκς, πρώην διευθύνουσα σύμβουλο των βρετανικών ταμπλόιντ του, την οποία ο ηγέτης αντιμετώπιζε σαν θετή κόρη.

H Μπρουκς είχε αθωωθεί από τέσσερις ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με το σκάνδαλο της πειρατείας τηλεφώνων που ταρακούνησε τις επιχειρήσεις του στη Μεγάλη Βρετανία, λίγα χρόνια νωρίτερα.

Παράλληλα με τις δουλειές του μπαμπά, ο Λάχλαν επένδυσε 369.000.000 δολ.στην πλατφόρμα Tubi των video streaming με διαφημίσεις.

Είχε απειλήσει τον πατέρα του πως δεν θα του ξαναμιλούσε, εάν πουλούσε την 20th Century Fox. Aπό αυτό το deal (ο Ρούπερτ το πούλησε στη Disney το 2017, στο πικ του για 71 δισεκατομμύρια) τα αδέλφια πήραν από 1.670.000 ευρώ.

Ένα χρόνο μετά την επιστροφή του πρωτότοκου γιου, εγκατέλειψε το ‘πλοίο’ ο Τζέιμς, γιατί δεν προτιμήθηκε από τον πατέρα του για επικεφαλής του CBS News -όπως του είχε τάξει.

Έναν ρόλο στην απόφαση του είχε και η εμπλοκή του στο σκάνδαλο παρακολουθήσεων (βλ. χάκινγκ στα τηλέφωνα celebrities, πολιτικών, πολιτών και δημοσιογράφων) του κορυφαίου tabloid της εποχής του, News of the World.

Μετά το comeback, ο Τζέιμς είχε ως στόχο να κάνει την News Corp. σεβαστή στην ελίτ του κόσμου.

Παραιτήθηκε το 2020 γιατί δεν συμφωνούσε με το περιεχόμενο (στις βασικές διαφωνίες που είχε με τον πατέρα του ήταν ο τρόπος που χειρίζονταν τα μέσα του την κλιματική αλλαγή) και επειδή δεν πήρε το ρόλο που του είχε τάξει ο Ρούπερτ στην Disney.

Κράτησε τις μετοχές του, άρχισε να κάνει προσωπικές δουλειές (επενδύσεις σε start-ups) και δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει πια η διαδοχή.

Ο Λάχλαν έμεινε ο μόνος υποψήφιος και τώρα, είναι το αφεντικό. Είναι και παντρεμένος με την Σάρα ο Χάρε, μοντέλο από την Αυστραλία. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τους Κάλαν, Άινταν και Έριν. Οι έχοντες γνώση λένε ο Λάχλαν Μέρντοχ πως έχει ικανότητες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι Ρούπερτ.