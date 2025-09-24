EuroLeague Basketball x SPORT24: Η συνεργασία της χρονιάς

Η EuroLeague Basketball και το SPORT24 ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, με στόχο να υποστηρίξουν τη συνεχή πρόοδο του μπάσκετ στην Ευρώπη και να καλύψουν τις ανάγκες του ελληνικού κοινού για πολύπλευρη, ποιοτική και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με το κορυφαίο πρωτάθλημα της ηπείρου.

Με ιδιαίτερη χαρά, η 24MEDIA ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη EuroLeague Basketball, μία σύμπραξη που στοχεύει να προσφέρει δίκαιη και αντικειμενική κάλυψη, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των φιλάθλων.

Το SPORT24 θα αποτελέσει και φέτος τον βασικό προορισμό για τους φίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού. Η δημοσιογραφική ομάδα μας θα ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ευρώπης που θα χτυπά η καρδιά της EuroLeague, καταγράφοντας την πορεία της διοργάνωσης και φυσικά των δύο κορυφαίων ελληνικών εκπροσώπων.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και των υπόλοιπων 18 ομάδων της διοργάνωσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν από κοντά την ομάδα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ όλοι οι λάτρεις του αθλήματος θα απολαμβάνουν πλήρη κάλυψη στο υψηλότερο επίπεδο.

Τι να περιμένετε:

Αποκλειστικά videos και highlights, ανασκοπήσεις, στατιστικά, αρθρογραφία, αναλύσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις, αποστολές στο εξωτερικό, special αφιερώματα, EuroLeague Fantasy Challenge, podcasts, εκπομπές και πρωτογενές υλικό.

Όλα αυτά κι ακόμη περισσότερα, θα τα βρίσκετε στο κορυφαίο αθλητικό μέσο της χώρας που συνεχίζει να μεγαλώνει και να συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς της Ευρώπης, όπως η EuroLeague Basketball. Η Λίγκα επεκτείνεται και προοδεύει, από 18 έφτασε τα 20 μέλη, αύξησε τις αγωνιστικές της ημέρες και συνεχίζει να μεγαλώνει διευρύνοντας τη δυναμική της.

Στην 24MEDIA και το SPORT24 παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση της υγιούς πλευράς του αθλητισμού και του μπάσκετ, στηρίζοντας τους πρωταγωνιστές και το ίδιο το παιχνίδι. Μια συνεργασία με παρελθόν, παρόν και μέλλον, με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για την κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το SPORT24, την κορυφαία ελληνική digital πλατφόρμα, ώστε να φέρουμε τη EuroLeague Basketball ακόμη πιο κοντά στο παθιασμένο κοινό της χώρας. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι οι Έλληνες fans θα απολαύσουν premium κάλυψη τόσο της EuroLeague, όσο και του BKT EuroCup, σε μία εποχή στην οποία ο ενθουσιασμός βρίσκεται πιο ψηλά από ποτέ εξαιτίας της επιστροφής του Final Four στην Αθήνα. Μαζί, ανυπομονούμε να γιορτάσουμε το παιχνίδι και να μοιραστούμε αξέχασες μπασκετικές στιγμές με εκατομμύρια fans σε κάθε γωνιά της Ελλάδας“, δήλωσε ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της EuroLeague Basketball, Άλεξ Φερέρ Κρίστιανσον.

“Στην 24MEDIA και στο SPORT24, είμαστε περήφανοι που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τη EuroLeague Basketball, με μοναδικό σκοπό να βοηθήσουμε το μπάσκετ να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε για την προώθηση της υγιούς πλευράς του αθλητισμού και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό την καλύτερη δυνατή κάλυψη της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας” τόνισε ο Editorial Director του SPORT24, Παντελής Βλαχόπουλος.