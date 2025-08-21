Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στην ομάδα του SPORT24

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος εντάσσεται ως σχολιαστής στο δυναμικό του SPORT24.

Ο Legend του ελληνικού ποδοσφαίρου, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, μετά από μία συναρπαστική καριέρα σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, εντάσσεται ως σχολιαστής στο δυναμικό του SPORT24.

O Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε όλες τις μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Φόρεσε τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Ατρόμητου, Άρη και Ηρακλή. Έχει 35 συμμετοχές με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας και θεωρείται ένας από τους πληρέστερους παίκτες όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Στο SPORT24 θα είναι μόνιμο μέλος της εκπομπής Game Night, θα συμμετέχει ως αναλυτής στις εκπομπές Mind Game και BIG4 καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες της 24MEDIA.