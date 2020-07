Στην κορυφή της τηλεθέασης ο τελικός του "Just The 2 Of Us"

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πολυαναμενόμενος τελικός του Just The 2 Of Us κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και αναδείχθηκε ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζώνη μετάδοσής του.

Ο τελικός του Just The 2 Of Us στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 20,1%, με διαφορά 10 μονάδων από το δεύτερο κανάλι (Star) με το τέταρτο της ανακοίνωσης του μεγάλου νικητή να έχει μερίδιο τηλεθέασης 23,9%.

Ακόμα μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά στα δυναμικά γυναικεία κοινά με τις Γυναίκες 15-44 να σημειώνουν μέσο όρο τηλεθέασης 23,3%. Πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά και στους Άντρες 25-44 με μέσο όρο 25,2%.

Το Just The 2 Of Us ήταν πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του σε όλα τα κοινά- 415.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το σόου στο μέσο λεπτό, ενώ 1.760.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω ένα λεπτό.

Μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες του Open (tvopen.gr και υβριδική τηλεόραση) τον τελικό του διαγωνιστικού σόου τραγουδιού παρακολούθησαν 180.000 μοναδικοί χρήστες.



Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή μέσα από το app του του OPEN συμμετείχαν 80.000 μοναδικοί χρήστες.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε 50% από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής (Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής) και 50% από την ψήφο του κοινού, αναδεικνύοντας μεγάλους νικητές τον Τάσο Ξιαρχό και την coach του, Κόνυ Μεταξά.

Στον τελικό, που μεταδόθηκε live, ανακοινώθηκε το ποσό που συγκέντρωσαν διαγωνιζόμενοι, κριτές και παραγωγή για τη στήριξη δύο μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 40.000 ευρώ συνολικά: 25.000 ευρώ για θερμοκοιτίδες στο νοσοκομείο παίδων Αγλαϊα Κυριακού και 15.000 ευρώ για ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στο Σωτηρία, το οποίο ήταν νοσοκομείο αναφοράς κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.